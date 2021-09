Ein Juwel im Herzen Sassenbergs

Im Juli diesen Jahres war Michael Prien zum Präsidenten des Rotary-Clubs Warendorf gewählt worden. Klar, dass dem Sassenberger Pastor die Sehenswürdigkeiten seiner Heimatstadt am Herzen liegen. So regte er einen Besuch von einem der ältesten Gebäude der Hesselstadt an. Nämlich dem Zollhaus an der Schürenstraße. 20 Männer und Frauen des rund 70 Mitglieder starken Clubs besuchten diese historische Stätte und erfuhren jede Menge interessante Details zur Geschichte. „Wir freuen uns, über dieses abendliche Meeting“, so Michael Prien.

Das Zollhaus aus dem Jahr 1734 steht mitten im Herzen Sassenbergs. Lange kümmerte sich niemand um den Erhalt. Doch als es schon fast zu spät war, gründete sich 2005 der Verein „Stadtprojekt Sassenberg e.V.“ Federführend ist es hier Dr. Elisabeth Baxhenrich-Hartmann, die sich mit großer Leidenschaft dafür einsetzt, dass dieses kleine Häuschen Stadtgeschichte erhalten bleibt.

Impulsgeber sei aber damals Laurenz Sandmann, Vorsitzender der Warendorfer Altstadtfreunde, gewesen, stellt die Kunsthistorikerin klar. „Er hatte uns besucht und dieses Haus entdeckt. Ob wir denn gar nicht wüssten, was für ein Juwel wir da hätten, hatte er damals gefragt“, erinnerte Dr. Elisabeth Baxhenrich-Hartmann sich. Da habe sie näher hingeschaut und erkannt, wie recht er hatte.

Am Montagabend gab es zunächst eine kleine Führung durch das aus drei Hausteilen bestehendem Zollhaus, der ehemaligen fürstbischöfliche Residenz Sassenbergs. Unter anderem erzählte die Historikerin von der seltenen Kölner Decke mit Stuck, die hier zu finden ist. „Die gibt es nicht sehr oft und ist so etwas wie der Mercedes unter der Architektur“, verkündetet Baxhenrich-Hartmann nicht ohne Stolz.

Anschließend berichtete die Fachfrau ihrer aufmerksam lauschenden Zuhörerschaft von der Nutzung des Gebäudes, das viele Jahre in der fürstbischöflichen Zeit als Schankstube diente.

„Ich freue mich, wenn Sie einen ersten Eindruck bekommen haben. Hier gibt es schon bald Geselligkeiten und Veranstaltungen mit bis zu 60 Leuten. Auch privater Natur“, schickte die engagierte Sassenbergerin voraus und fügte an, dass diese voraussichtlich schon Anfang des kommendem Jahres möglich sein könnten. „Wenn uns Corona nicht in die Quere kommt.“

Die Mitglieder des Rotary-Clubs hatten im umgebauten ehemaligen Stall, dem größten Raum des Hauses Platz genommen und erfuhren schließlich von ehemaligen Bewohnern wie etwa dem damaligen Veterinär, zu jener Zeit einer der angesehensten Bürger der Stadt. Wie der Name vermuten lässt, wurde das Gebäude ab 1890 als Hebestelle für Straßennutzungsgebühren nebst einer zugehörigen Zollschranke genutzt.

Der Verein hatte es zu Anfang nicht leicht, sein Projekt durchführen zu können. Ihm wurden viele Steine in den Weg gelegt. „Wir hatten keinen leichten Start. Die Älteren, die die Armut noch kennenlernen mussten, hatten die Renovierung fast schon als Affront empfunden“, bemerkte Dr. Elisabeth Baxhenrich-Hartmann. och das sei Schnee von gestern. Heute seien die meisten Sassenberger froh darüber, dass ein Stück ihrer Geschichte überlebt habe.

Nachdem die Gäste ein Abendessen zu sich genommen hatten, dessen Erlös an einen guten Zweck fließen wird, vertiefte Rolf Hartmann in Form eines spannenden und hoch interessanten Vortrags das Thema.