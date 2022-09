Heimatverein Füchtorf feiert rund um den Apfel

„Es ist ein kleines, aber feines Fest“, findet Gregor Krützkamp, als er am Freitagnachmittag vor dem Heimathaus steht. Der Vorsitzende des Heimatvereins freut sich über die Gäste, die nach und nach zum Familienfest im Dorfkern eintreffen. Im Mittelpunkt dieses Familienfests steht der Apfel.

Zuletzt stellten die Aktiven die Frucht vor vier Jahren in den Mittelpunkt des Aktionsnachmittags, nun also die Wiederholung. In der Vergangenheit ermöglichte der Heimatverein auch Feste in Zusammenarbeit mit heimischen Landwirten, um den Besuchern besondere Einblicke zu ermöglichen.

„Wir sind froh, wieder etwas anbieten zu können“, betont nun Krützkamp mit Blick auf die im Vorfeld schwer einzuschätzende Corona-Lage. „Wir richten dieses Fest heute bewusst selbst aus. So hatten wir die Möglichkeit, auch schnell zu reagieren und es gegebenenfalls noch abzusagen.“ Doch an diesem Freitag kann es unter freiem Himmel stattfinden. Während die Aktiven aus dem Vorstand des Heimatvereins schmackhafte Pfannkuchen – natürlich verfeinert mit Äpfeln – zubereiten, zieht die von Sandra Niemerg aufgebaute Anlage viele Zuschauer an.

Clemens Knappheide, Steffen Möllmann, Jost Möllmann und Maria Krützkamp bereiteten vor dem Heimathaus Pfannkuchen zu. Foto: Foto: Christopher Irmler

Wie funktioniert eine Apfelpresse?

Sie zeigt den Gästen an ihrer Apfelpresse, wie aus der ganzen Frucht in nur wenigen Arbeitsschritten ein natürlicher Apfelsaft entsteht. Unter professionellen Bedingungen gewinnt sie aus zehn Kilogramm Äpfeln sechs bis sieben Liter Saft, so Niemerg. „Bei der Handpresse kommt etwas weniger zusammen – vielleicht fünf Liter.“ Den auf ihrem Hof hergestellten Apfelsaft hat Niemerg gleich zur Verkostung in Beuteln mitgebracht. Wird ein solcher Beutel geöffnet, halte er noch gut zehn Tage, ungeöffnet ein knappes Jahr.

Das fertige Endprodukt, selbst hergestellten Apfelsaft, hatte Sandra Niemerg ebenfalls zur Verkostung mitgebracht. Foto: Foto: Christopher Irmler

Neben dieser Variante könnte aus den Äpfeln auch Apfelwein produziert werden. Eine Kostprobe Federweißer kommt bei den älteren Festteilnehmern gut an. Die jüngeren Gäste können sich derweil auf Hüpfburg oder im Rahmen einiger vorbereiteter Spiele austoben. Krützkamp zieht bezüglich der Aktionen des Heimatvereins ein relativ positives Zwischenfazit in Corona-Zeiten. „Die Ferienspieltage liefen richtig gut.“ Am kommenden Sonntag lädt der Heimatverein zu einer Wanderung, am 16. November soll ein Plattdeutscher Abend stattfinden, ehe am 17. November zum großen Kulturabend geladen wird.