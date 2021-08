Ein Kräuterduft liegt schon beim Binden in der Luft

Das Team, das die Kräutersträuße zur Festmesse am Hochfest Mariä Himmelfahrt bindet, hat alles im Griff. Die Landfrauen in Füchtorf haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Tradition des Kräutersträuße-Bindens aufrecht zu erhalten. Mittlerweile geht ihnen diese Aufgabe leicht von der Hand und vor allem macht sie viel Spaß. Und am Ende freuen sich die Gläubigen über die gelungenen Sträuße.

Jährlich wird am 15. August die Aufnahme Mariens in den Himmel gefeiert – mit dem Hochfest Mariä Himmelfahrt. Seit dem 14. Jahrhundert findet in der katholischen Kirche auch eine sogenannte Kräuterweihe statt. Traditionell werden kleine Kräuterbüschel gebunden, die im Rahmen der Festmesse gesegnet werden. Oftmals bestehen sie aus sieben Kräutern: Rosmarin soll zum guten Schlaf verhelfen, Salbei zu Wohlstand, Weisheit und Erfolg. Wermut verspricht Kraft, Mut und Schutz, Minze Gesundheit. Arnika schützt gegen Feuer und Hagel. Für Glück und Liebe steht die Kamille, Getreide für das tägliche Brot. Das Zentrum bildet eine Rose für Maria und eine Lilie für Josef.

Vorstand sammelt Kräuter.

In Füchtorf haben es sich die Landfrauen zur Aufgabe gemacht, für jeden Messebesucher einen Strauß vorzubereiten. Hier hat die Feierlichkeit eine besondere Bedeutung, da Mariä Himmelfahrt für die Gemeinde gleichzeitig das Patronatsfest darstellt. Der Vorstand sammelt jedes Jahr die notwendigen Kräuter, und einige Mitglieder treffen sich dann zum gemeinsamen Binden. Der Duft der Kräuter liegt Donnerstagabend auf dem Hof in der Düpe 1 in der Luft. Sieben Frauen stellen rund 120 Sträuße zusammen, kürzen die Stängel und bereiten alles für die Sonntagsmesse vor. Mittlerweile sind sie ein eingespieltes Team und brauchen nur noch ein bis zwei Stunden, bis alles erledigt ist.