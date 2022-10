Ein Quell Sassenberger Geschichten

Was haben der Volksschauspieler Willy Millowitsch, der Fußballer Manuel Neuer und die Sassenbergerin Anna Mußmann gemeinsam? Alle drei sind Träger des streng limitierten Verdienstordens des Landes Nordrhein-Westfalen. Damit werden Verdienste um die Allgemeinheit gewürdigt. Allerdings: Als Anna Mußmann den Orden gemeinsam mit ihrem Bruder Bernhard am 2. Oktober 1987 im repräsentativen Schloss Benrath in Düsseldorf vom damaligen Ministerpräsident Johannes Rau höchst persönlich verliehen bekam, begann Manuel Neuer gerade erst, die kleinen Beinchen zu erproben. Am heutigen Samstag vollendet die Sassenbergerin ihr 100. Lebensjahr.

Anna und Bernhard Mußmann bei der Verleihung des Verdienstordens durch Ministerpräsident Johannes Rau (r.). Foto: Ulrike von Brevern

Anny Mußmann, - so nennt sie sich selbst - steckt voll von alten Sassenberger Geschichten. So manche findet sich wieder in der dreibändigen Ortschronik „Sassenberger Häuser“. Das verwundert nur so lange, wie man nicht weiß, dass deren Autor Hans Christoph Fennenkötter schon als kleiner Junge in der Nachbarschaft des offenen und gastfreundlichen Hauses Mußmann an der Langefort gespielt hat. Der Kontakt blieb so dauerhaft, dass sich Anny Mußmann heute auf Fennenkötter als Gast an ihrer feierlichen Geburtstagstafel freut.

„Kriegsgefangen“ für eine Stunde

Lebenslustig und humorvoll wirkt die alte Dame, die gerade erst seit zwei Jahren im Altenheim an der Elisabethstraße wohnt. „Wussten Sie eigentlich, dass ich in Kriegsgefangenschaft war?“, startet sie augenzwinkernd ein erstes Döneken. Eines Tages kurz nach dem Krieg habe sie nach Einbruch der Sperrstunde mit Freunden in Schückings Garten ein wenig „Rabatz“ gemacht. Man habe sich versteckt, doch leider sei der erste, den sie entdeckt habe gar kein Bekannter, sondern Besatzungsoffizier gewesen. „Der hat mich gleich mitgenommen und in der Alten Kaplanei festgesetzt.“ Später erhielt sie einen Passierschein in englischer Sprache – die sie gar nicht verstand – damit sie überhaupt die paar Schritte nach Hause gehen durfte. Unterschrieben ist der von einem Sgt. Horne zeigt sie, denn das brüchige Papier hat sie bis heute als Erinnerung gut aufgehoben.

Schon früh hatte sich Anny Mußmann einen Rollstuhl besorgt, mit dem sie ihre Mutter auf Ausflüge mitnehmen konnte. Foto: Ulrike von Brevern

Verheiratet? Nein, das sei sie nie gewesen. Denn schließlich hatte sie früh eine andere Lebensaufgabe übernommen: die Pflege ihrer körperbehinderten Mutter, die in Folge einer unglücklichen Zwillingsgeburt nach und nach vollständig gelähmt und taubblind wurde. „50 Jahre habe ich Mama gepflegt – aber sie hat es einem auch sehr einfach gemacht. Meine Mutter war ein Goldstück!“, sagt Anny Mußmann noch heute liebevoll. Sehr humorvoll sei sie gewesen, gastfreundlich und offenbar auch unternehmungslustig. In einem eigens organisierten Rollstuhlwagen – „ich glaube es war der erste dieser Art in Sassenberg“ – schoben Mutter und Tochter durchs Dorf.

Topchirurg für das Sassenberger Krankenhaus

Aber auch ihr Vater Johannes, der als Amtsbote beim Amt Sassenberg beschäftigt war, verdankte der Tochter viel. An einem lebensbedrohlichen Tumor am Kopf erkrankt, wurde er zunächst in einer Spezialklinik in Bochum operiert. Doch er weigerte sich für eine zweite Operation, die nötig wurde, erneut in die Ferne zu reisen. Kurzentschlossen lockte Tochter Anny die Spezialisten mit den in der unmittelbaren Nachkriegszeit heiß ersehnten Lebensmitteln aus dem Ruhrgebiet nach Sassenberg, wo sie den Mann im kleinen heimischen Krankenhaus operierten und ihm das Leben retteten.

Das eigene Geschäft gegen die Langeweile

Der selbstlose Einsatz für ihre Familie trug Anny Mußmann den Verdienstorden ein. Aber sie war auch nicht ohne eigene Interessen. Zwar konnte sie nie lange weg. „Aber ich kannte keinen Urlaub, darum hab ich ihn nicht vermisst“, sagt sie heute ganz zufrieden. Dafür hat sie irgendwann im Elternhaus einen Handarbeitsladen eingerichtet und dafür sogar eigens einen kaufmännischen Kurs belegt. „Ohne den Laden wäre es mir sonst sonst doch zu langweilig gewesen“, sagt sie auch heute noch voll Energie.