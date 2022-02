Ein Stück der Welt Afrikas

Vollkommen entspannt thront Fallou Sy mit seiner großen Djembé auf dem Schoß und einer winzig kleinen „Djembi“ um den Hals auf einem Sprungkasten in der Turnhalle der Füchtorfer Grundschule. Er lenkt die Kinder scheinbar ohne Mühe, aber mit ganz viel Humor: Klatschen, trommeln, brüllen, zappeln, tanzen, schreien. Das Trommeltheaterprojekt an der Schule macht allen Beteiligten viel Freude.

Projekt an der Grundschule Füchtorf

Manchmal kann es ärgerlich sein, unverhofft schulfrei zu haben. Das haben die Kinder der Füchtorfer Grundschule jetzt erlebt. Die ganze Woche stand im Zeichen eines afrikanischen Trommeltheaterprojekts. Das begeisterte Kinder wie Lehrer so, dass es fast schwer fiel, an dem wegen Unwetterwarnung freien Donnerstag zuhause zu bleiben.

Konzentration ist gefragt, wenn man die Trommelklänge nachahmen will. Foto: Foto: Ulrike von Brevern

Schon aus den offenen Türen tönen afrikanische Klänge, der Boden der Sporthalle bebt unter rund fünfzig Trommeln, die gleichzeitig rhythmisch geschlagen werden. Als bunte Vögel und Schmetterlinge verkleidete Erstklässler proben ihren temperamentvollen Auftritt. Später sind Zebra- und Elefantenherden dran, die gefährlichen Krokodile und zarten Sterne der Nacht nicht zu vergessen. Abwechselnd bilden alle das rhythmusstarke Hintergrundorchester für „Djembi und die Welt der Tiere“.

Im Senegal in eine Griot-Familie hineingeboren

„Es ist die Welt Afrikas, die hier zu hören ist“, strahlt Fallou Sy, Musiklehrer und Entertainer aus Gießen, der für das „Trommeltheater“ aus Münster die Leitung der Projektwoche übernommen hat. Er wurde im Senegal in eine Griot-Familie hineingeboren, erzählt er – eine Familie professioneller Sänger, Tänzer und Trommelkünstler. Schon als Kind habe er all die traditionellen Rhythmen aufgesogen, um später selbst Mitglied der Tanzformation „Le Ballet National du Senegal“ zu werden. Vor vierzehn Jahren ergriff er nach mehreren Gastauftritten die Chance, ganz in Deutschland zu bleiben.

Trommeln macht Freude. Foto: Foto: Ulrike von Brevern

Vollkommen entspannt thront Fallou mit seiner großen Djembé auf dem Schoß und einer winzig kleinen „Djembi“ um den Hals auf einem Sprungkasten. Er lenkt die Kinder scheinbar ohne Mühe, aber mit ganz viel Humor. Klatschen, trommeln, brüllen, zappeln, tanzen, schreien - die Kinder kommen ohne Zwang vollkommen geordnet aus sich heraus und trainieren gleichzeitig, pädagogisch wertvoll, soziale und motorische Fähigkeiten. „Was mich fasziniert an der Arbeit? Die Kinder haben keine Angst, andere Kulturen kennenzulernen“, sagt Fallou. „Sie sind offen und breit, sie wollen das aufnehmen!“

Die Geschichte ist schnell erzählt: Die kleine Trommel „Djembi“ will groß werden. Großvater „Djembé“ ermutigt sie, beim Trommelfest der Tiere möglichst viele Rhythmen aufzunehmen. Und so geschieht es dann auch. Schulleiterin Marlies Borisch ist froh, dass die Schule – auch dank zusätzlicher Landesmittel – endlich wieder etwas „Schönes“ für alle organisieren konnte. Weil die Vernunft eine Aufführung vor den Eltern noch aus Coronagründen verbiete, wurde die Aufführung des rund einstündigen Stücks für sie auf Video gebannt.