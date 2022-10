Eine aktive Gemeinschaft

Mehr als 40 Landfrauen waren am Donnerstagabend im Sportlerheim im Brook der Einladung zur Mitgliederversammlung gefolgt. Es seien derzeit schwierige Rahmenbedingungen, da könne einem Angst und Bange werden, bemerkte Josef Uphoff ein wenig sorgenvoll in seiner Begrüßungsrede. „Da kann ich nur danke sagen für eure gute Arbeit. Das gemeinsame Interesse, sich einzusetzen, lohnt sich“, betonte der Bürgermeister und erläuterte anschließend das Investitionsprogramm, das von der Stadt auf den Weg gebracht wurde.

Dann ergriff Gisela Kellner das Wort. „Wir müssen positiv nach vorne sehen und die heimische Landwirtschaft unterstützen“, sagte die Stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbands und fügte an, es sei die Gemeinschaft, mit der sie als Landfrauen punkten würden. Kontakte knüpfen und Frauen ohne Vorurteile ansprechen, das zeichne sie alle aus. „Wir haben viele Angebote, auch sportliche. Ehrenämter erfüllen die Menschen mit einem ganz besonderen Gefühl. Man bekommt viele positive Rückmeldungen“, brach Kellner eine Lanze für die freiwilligen Helfer, bevor Marlies Kraßort in ihrem Bericht von den vielen Aktivitäten sprach, die die Sassenberger Landfrauen unternommen hatten. So hatte es unter anderem einen Doppelkopfabend, den bayrischen Triathlon, einen Abend, an welchem Likör hergestellt wurde, Radtouren, Besichtigungen, Stand Up Paddeling sowie weitere Gymnastik, Bowlen und Aquajoggingangebote gegeben.

Auch Wahlen standen auf der Tagesordnung. Im Team wurden Ulrike Buddenkotte als Sprecherin und Ursula Eggelbusch sowie Doreen Ostermann als Vorsitzende in den Geschäftsführenden Vorstand wieder gewählt. „Wir machen gerne weiter“, versicherte das Trio unisono. Im erweiterten Vorstand agieren weiterhin Karin Schuckenberg als Kassiererin und Marlies Kraßort als Schriftführerin. Neu im Team sind Stefanie Borgmann und Andrea Gausepohl, die den Verein als Beisitzerinnen unterstützen und Reinhild Vrochte sowie Irene Kleine Brockmann ablösen.

Ortsverband hat 172 Mitglieder

Es folgte der Kassenbericht von Karin Schuckenberg. Sie zeigte sich zufrieden mit der finanziellen Lage des 172 Mitglieder starken Ortsverbandes. Beim Ausblick auf die anstehenden Angebote zeigte sich einmal mehr, wie viel die Landfrauen unternehmen. So steht neben dem Kreislandfrauentag, Wohlfühlabende und Kaffeenachmittage ebenso eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Tecklenburg an.

Sandkunst flasht Landfrauen

Ein ganz besonderer Gast betrat nun die Bühne, Sandmalerin Barbara Breckweg stellte zeigte faszinierende Malkunst. Zu passender Musik rieselte der feine Sand, den sie von Hand auf einer beleuchteten Glasplatte hin- und herschob, bis daraus ein kleines Kunstwerk wurde. An diesem Abend waren es vor allem landwirtschaftliche Bilder, die sich im Zusammenspiel von Musik, Licht stets veränderten. Mittels einer Kamera über dem „Sandkasten“ wurden Bilder in fließenden Übergängen sichtbar. „Ich bin geflasht“, zeigte sich Ulrike Buddenkotte am Ende beeindruckt. Die Malerin bekam von allen Anwesenden begeisterten Beifall für ihre Kunst.