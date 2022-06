„Eine grandiose Eigenleistung des Vereins“

Voller Vorfreude blicken die Verantwortlichen des SC Füchtorf auf den 3. und 4. September. Dann wollen sie im Rahmen eines großen Fests ihren Gästen die neue sportliche Heimat präsentieren und ihr Jubiläum „75+1“ feiern. Eigentlich hätte der SC bereits im vergangenen Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiern wollen, was allerdings die Corona-Pandemie verhinderte. Auch im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung am Dienstagabend kam das besondere Ereignis zur Sprache. „Das ist ein Vorzeigeprojekt“, befand der zweite Vorsitzende Helmut Benefader mit Blick auf das Dorfgemeinschaftshaus und das neue Sportlerheim. „Eine grandiose Leistung, was da in Eigenleistung gemacht wurde.“ Er berichtete von Gästen aus Warendorf, die gestaunt hätten. Dem schloss sich auch der Vorsitzende Matthias Pries an. „Wenn wir fertig sind, haben wir baulich alles auf dem neuesten Stand.“ Schließlich sei auch im Bereich der Tennisanlage vieles bewegt worden. Kassenwartin Jutta Spiering verwies in ihrem Bericht auf verhältnismäßig große Summen, die in Zeiten der Baumaßnahmen bewegt würden. Personell setzt der SC ebenfalls auf Konstanz. So bestätigte die Versammlung sowohl Pries und Benefader, als auch Geschäftsführer Thomas Weißen, Sozialwart Aloys Rüter, Kassenwartin Jutta Spiering und Schriftführerin Katja Schweitzer jeweils einstimmig im Amt. Ein positives Fazit zogen auch die Verantwortlichen der einzelnen Abteilungen. Der Tennissport mit mehr als 200 Mitgliedern boomt demnach ebenso wie die Yogagruppen und das Turnangebot. Daniel Kuhlmann erinnerte an den erfolgreichen Besuch der Real-Madrid-Fußballschule. Für die nächste Auflage seien bereits 54 Anmeldungen eingegangen. Er dankte dem Verein für die finanzielle Unterstützung, die im letzten Camp fünf finanziell benachteiligten Kindern die Teilnahme ermöglicht hatte. Positiv hob er auch die Anschaffung von 150 SC-Rucksäcken hervor. Generell freuen sich die Fußballer, das Soll an Schiedsrichtern zu erfüllen. Im Gegensatz zu anderen Vereinen in der Region vermeidet der Club damit Strafzahlungen.

Ein wenig trübte ein Bescheid der Deutschen Rentenversicherung das Bild, wie Benefader berichtete. Demnach muss der Verein für seine Tennislehrer rückwirkend für die vergangenen Jahre über 5000 Euro wegen einer vermeintlichen Scheinselbstständigkeit nachzahlen. Gegen diesen Bescheid sei man - ohne Erfolg- juristisch vorgegangen: „Wir werden bei Verträgen noch genauer hinsehen.“