Eine Krippe, viele Baumeister

Freuen sich auf eine vielfältige, lebendige „Krippe an einem besonderen Ort“, an der sich viele Menschen beteiligen (v.l.): Karla Altenau, Michel Dornbusch und Brigitte Weßel.

Schaf und Jesus-Kind hat Karla Altenau zuhause innerhalb weniger Minuten zurecht gemacht. Das zeigt: Es muss nicht aufwendig sein, eine Figur zu gestalten, für die „Krippe an einem besonderen Ort“. Die plant ein Projektteam der katholischen Pfarrgemeinde St. Marien und Johannes für die diesjährige Advents- und Weihnachtszeit. Die Idee dahinter: Viele Menschen und Gruppen bauen gemeinsam an einer Krippe und fühlen sich darüber verbunden. Sie konstruieren je eine der typischen Figuren, die dann an einem zentralen Ort außerhalb der Kirche zusammengestellt werden. Eine vielfältige, lebendige Krippendarstellung soll so entstehen.

„ »Metaller schweißen vielleicht lieber was zusammen« “ Karla Altenau

Das Organisationsteam, zu dem auch Brigitte Weßel, Pastoralassistent Michel Dornbusch, Annette Buddelwerth und Pastoralreferent Johannes Lohre gehören, hat die Idee zunächst in kirchlichen Gruppen, Kreisen und Einrichtungen bekannt gemacht, möchte nun aber auch Vereine, Familien oder Freundesgruppen aufrufen, kreativ zu werden. „Etwa 1,20 Meter soll eine erwachsene Figur groß sein“, gibt Dornbusch als Orientierungspunkt. Ursprünglich hatte das Team an Figuren aus Pappmaché gedacht, für die auch eine Bauanleitung vorgehalten wird. „Sie können aber genauso gut aus Stroh oder Holz sein. Metaller schweißen vielleicht lieber was zusammen oder man nimmt eine Schaufensterpuppe und kleidet sie an“, beschreibt Altenau die breiten Gestaltungsmöglichkeiten.

„ »Ein Engel wäre schön.« “ Brigitte Weßel

„Bei der Zahl der Figuren ist nach oben keine Grenze gesetzt“, erläutert sie. Maria, Josef und das Christuskind sollten auf jeden Fall dabei sein, nebst Hirten und Schafen. Große Sterne sind ebenfalls gefragt „und ein Engel wäre schön“, ergänzt Weßel augenzwinkernd. Wer selbst gebaut habe, habe im Anschluss einen ganz anderen Blick auf die gemeinsame Krippe, hofft Dornbusch.

Die Aktion ist als zusätzliches Angebot für den öffentlichen Raum gedacht. „Wir wollen mit der Krippe auch Menschen erreichen, die nicht durch die Pforte einer Kirche gehen“, erläutert Dornbusch. „Auch bei Menschen außerhalb der Kirche gibt es eine Sehnsucht, Weihnachten nicht nur kommerziell wahrzunehmen“, ist Weßel überzeugt.

Auch Franz von Assisi kommt

Der „besondere Ort“, an dem die Figuren aufgestellt werden, steht noch nicht endgültig fest Auf jeden Fall soll die Krippe aber in Sassenberg stehen, der größeren Aufmerksamkeit wegen. Ob neben, hinter oder sogar vor der Kirche – und damit auf dem Mühlenplatz – sei noch nicht geklärt.

Einige Krippenbeteiligte sind schon vergeben. So hat die KFD Füchtorf die Maria übernommen und der Kindergarten St. Johannes das Christuskind. Die Assisi-Pilgergruppe wird einen Franz von Assisi beisteuern, berichtet Dornbusch auch über ungewöhnliches Publikum an der Sassenberger Krippe.

Um besser planen zu können, bittet die Gruppe vor der Konstruktion um Abstimmung per Mail (lohre@bistum-muenster.de) oder 02581/3 00 31 15. Fertig sein sollen die Figuren bis zum 25 November.