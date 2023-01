Eine lange Schlange an Gratulanten

Nicht einmal 24 Stunden nach ihrer Proklamation in der Sekundarschule empfing sie als Prinzessin Nina I. „Von Bühnenluft und Mensaduft“ ihre jecken Untertanen.

„Ich freue mich über diesen warmen Empfang“, fühlte sich auch Warendorfs Prinz Uwe II. sichtlich wohl. KFV-Präsident Robert Budde betonte die guten Beziehungen - und blickte bereits auf das kommende Wochenende im Spargeldorf, wenn dort eine neue Tollität proklamiert wird. „Wir freuen uns auf eine schöne gemeinsame Zeit.“ Zugleich lobte Budde die Schützenhalle, die als Ausweichquartier den Narren eine Heimat bot.

WaKaGe-Prinz Uwe II. war mit großem Gefolge in den Brook gekommen. Auch „Annemarie“ Bea Hoffmann (l.) beglückwünschte Prinzessin Nina I. (2.v.l.) und deren Tochter Simone. Foto: Christopher Irmler

Närrischer Besuch hatte sich ebenfalls aus Freckenhorst angekündigt. Und so reihte sich eine Abordnung der KG Silberblau in die lange Schlange der Gratulanten ein. Doch nicht nur die Freunde des Karnevals ließen es sich nicht nehmen, der Erzieherin mit dem Schwerpunkt Heilpädagogik zum neuen Amt zu gratulieren. So gehört die Prinzessin seit vielen Jahren zum Kern der Laienspielschar. Entsprechend führte deren Vorsitzender Ludger Voß eine große Gruppe von Freunden des plattdeutschen Theaterspiels an. Sie seien stolz, eine der ihren zum neuen Titel gratulieren zu dürfen. Viele der Laienspieler gehören zudem dem Elferrat an.

Und auch Vertreter eines anderen Brauchtums wollten den großen Empfang nicht verpassen. Schließlich feiert Nina I., im echten Leben seit 20 Jahren mit ihrem Ehemann Martin im Poggenbrook lebend, auch gerne in der Schützenbruderschaft Gröblingen-Velsen mit. Und so verwunderte es nicht, dass Franz-Josef Abeck, derzeit Brudermeister und Kaiser in Personalunion, dem Blaublüter eines anderen Fachs gratulierte.

Routiniert meisterte die Prinzessin die nun häufiger anstehende Aufgabe, ihre hohen Gäste mit dem prinzlichen Orden auszuzeichnen. Ferner benannte Nina I. ihren Elferrat und verkündete die elf närrischen Paragrafen.

Die elf närrischen Paragrafen

1. Ihr lieben „Königskegler“, hiermit verpflichte ich Euch, alle gemeinsam mit unserer gesamten Pekip-Gruppe unser Anwesen weithin sichtbar karnevalistisch zu schmücken.

2. Mit sofortiger Wirkung wird der Bürgermeister seines Amtes enthoben. Er hat dafür zu sorgen, dass sowohl am Rathaus als auch an der Sekundarschule Sassenberg am Haus 2 die Karnevalsfahne gehisst wird.

3. Meine Damen der Mensa und Übermittagsbetreuung der Häuser 1 und 2 sind aufgefordert, eine fantasievolle Fußgruppe beim Umzug an Altweiber zu bilden. Ferner freue ich mich über ihre lautstarke Teilnahme beim Prinzessinnenball.

4. Liebe Landfrauen aus Sassenberg: Versammelt euch an Altweiber vor dem Rathaus und tanzt und singt mir den Weg frei, sodass es für mich ein Leichtes ist, ins Rathaus einzuziehen.

5. Auch ihr meine wundervollen Mädels der Krabbelgruppe werdet verpflichtet, eine Fußgruppe beim Altweiberumzug auf die Beine zu stellen und mich anschließend tatkräftig bei der Rathausstürmung zu unterstützen. Ich zähle auf euch!

6. Den gesamten Poggenbrook sowie die Familie des Hauses Steinkamps Heide 1 verpflichte ich zum Spalierstehen und Rudelwinken bei der Abfahrt des Prinzessinnenwagens zum Umzug.

7. Da ein großer Teil der Laienspielschar bereits im Elferrat ist, verpflichte ich alle anderen zu einem Flash-Mob beim Prinzessinnenball. Eure Flüstertante freut sich auf euch.

8. Traditionelles Eierbacken nach der letzten Veranstaltung: Liebe Mädels der Laienspielschar, euer Backtalent ist wieder gefragt! Ich verspreche euch, unser Herd ist ganz normal und nicht sensibel, sodass das Backen der Eier ganz entspannt und ohne Tücken gelingt! Ferner erbitte ich alle dort Anwesenden, lautstark die gewohnten Lieder zu schmettern.

9. Da ich eine große Familie habe, die weit verstreut wohnt, verpflichte ich meinen Bruder Ludger Außendorf, der auch im Kreis Warendorf lebt, gemeinsam mit Ludger Kaup ein karnevalistisches Duett beim Prinzessinnenball aufzuführen. Die beiden Ludgers verbindet ein familiärer „Kompott“. Falls die beiden es zeitlich nicht schaffen, verpflichte ich sie zum Auftritt auf der PriPro 2024.

10. Die Ratsstuben wird zum Prinzessinnenhauptquartier ernannt. Milo und Lilli werden verpflichtet, für diese Session einen Prinzessinnentrank zu kreieren.

11. Last but not least freue ich mich beim Prinzessinnenball ganz besonders auf die Anwesenheit meiner allerliebsten besseren Hälfte Martin. Er hält mir während der gesamten Karnevalszeit zu Hause den Rücken frei! Damit unser Sohn an diesem Abend gut versorgt ist, übernimmt eine liebevolle Betreuerin das Zepter im Hause Offers.

Viele Abordnungen und Freunde waren gekommen, um Nina I. zu gratulieren. Foto: Christopher Irmler