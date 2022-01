Eine Riesenpizza am See

Sassenberg

Noch wird schwer gearbeitet, aber spätestens im April will das neue Restaurant an Feldmarksee in Sassenberg eröffnen. Die Gastronomie SonVida bietet im vorderen Bereich einen Kiosk für Eis, Getränke und Snacks an. Dieser soll bereits im März fertig gestellt sein. Das Restaurant selbst hat Platz für 60 Gäste.

Von Marion Bulla