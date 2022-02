Eine Sache der Balance: Junglandwirte wenden sich gegen schlechten Ruf der Gülle

Seit dem 1. Februar dürfen Landwirte wieder Gülle ausbringen. Ungeduldig erwartet haben sie diesen Termin nicht, erklären die beiden Sassenberger Junglandwirte Andreas Kattenbaum und Simon Eggelbusch mit Hilfe gefärbter Flüssigkeiten. Die veranschaulichen die Nährstoffe, die in dem Naturdünger stecken und auch wirtschaftlich gesehen erst dann an die Pflanze kommen sollten, wenn diese sie aufnehmen.

Wenn nichts wächst, braucht nicht gedüngt zu werden. Darum verbietet der Gesetzgeber den Landwirten, im Winter, während der Ruhezeit der Vegetation, Gülle auf Acker und Grünland auszubringen. Doch seit dem 1. Februar ist diese Sperrfrist vorbei. Haben die Landwirte bloß darauf gewartet, die lästigen Fäkalien jetzt endlich auf dem Acker loszuwerden zu können?

„Nein!“, sagen Andreas Kattenbaum und Simon Eggelbusch ganz entschieden. Die beiden Junglandwirte haben ihre Lehre abgeschlossen und besuchen derzeit die Höhere Landbauschule. Sie halten gar nichts vom schlechten Ruf der Gülledüngung, die aus solchen Annahmen spricht. Sie kennen deren Wert genau, gerade auch in diesem Jahr.

„ »Der Hauptbestandteil der Gülle ist Wasser.« “ Simon Eggelbusch

Um anschaulich zu machen, was in der Gülle steckt, haben die beiden Junglandwirte die Verhältnisse der wichtigsten Inhaltsstoffe mit Limoflaschen nachgestellt. Die Basis bildet ein schlichter weißer IBC-Container, den mancher Kleingärtner als Wasserspeicher im Garten stehen hat. „Der Hauptbestandteil der Gülle ist Wasser“, erklärt Eggelbusch. „Bei Rindergülle, auf die wir unsere Berechnung gestützt haben, sind etwa sieben Prozent trockene Substanz dabei“, ergänzt Kattenbaum. Das sind zum Beispiel unverdaute Nahrungsreste oder Stroh.

Hauptnährstoffe in der Gülle: Rot steht für Kalium, blau für Stickstoff, grün für Phosphor und gelb für Magnesium, berechnet auf 1000 Liter Flüssigkeit (weiß).Hauptnährstoffe in der Gülle: Rot steht für Kalium, blau für Stickstoff, grün für Phosphor und gelb für Magnesium, berechnet auf 1000 Liter Flüssigkeit (weiß). Foto: Ulrike von Brevern

Der weiße Container ist einen Kubikmeter groß und fasst damit 1000 Liter. Gut vier Literflaschen mit roter Flüssigkeit stehen für den wichtigsten Nährstoff Kalium. Den benötigt eine Pflanze in großer Menge. Er kann nur aufgelöst aus dem Boden aufgenommen werden und spielt eine Rolle beim Wasserhaushalt der Pflanze. Auf 1 000 Liter Gülle kommen durchschnittlich 4,2 Kilogramm des Nährstoffes. Die blaue Flüssigkeit, die knapp vier Literflaschen füllt, steht für 3,8 Kilo Stickstoff. Er wird besonders als Baustoff gebraucht. Knapp zwei Flaschen grüner Flüssigkeit stehen für Phosphor (1,8 Kilo), der für Energieübertragung und Zellwände wichtig ist. Genau ein Liter gelber Flüssigkeit entspricht dem Magnesiumanteil, ein Element, das die Pflanzen für die Photosynthese brauchen.

Gülledüngung wirkt langsam

„Bei der Gülledüngung muss man früh sein, weil sie langsam wirkt“, erklärt Kattenbaum. Allerdings auch nicht zu früh. Darum erwartet er auch keinen Schnellstart in den nächsten Tagen, sondern eher ein Hinauszögern Richtung März. Der Grund: Über Nährstoffbedarf der Pflanzen, Nährstoffgehalt der Gülle und die ausgebrachten Mengen an Nährstoffen muss genau Buch geführt werden. Ist der Bedarf rechnerisch gedeckt, ist Schluss mit Düngen. Erreicht der ausgebrachte Nährstoff die Pflanzen jedoch nicht zum richtigen Zeitpunkt, das heißt dann, wenn er zum Wachsen gebraucht wird, hat das Auswirkungen auf den Ertrag und damit das Portemonnaie des Landwirts. „Schon deshalb bemühen wir uns, möglichst präzise zu düngen, wir haben ja nichts zu verschenken“, lacht Kattenbaum.

Das große Güllefass, das die Landwirte für ihre Erläuterung ausgeliehen haben, fasst 15000 Liter. Es ist mit moderner „Schleppschuhtechnik“ ausgestattet. Foto: Ulrike von Brevern

Zum präzisen Düngen trägt auch moderne Technik bei. Der „Prallteller“ mit dem der von Passanten ungeliebte und geruchsintensive Stoff weiträumig geschleudert wird, ist inzwischen nur noch begrenzt erlaubt. Stattdessen wird die Gülle besonders auf dem Acker bodennah über sogenannte „Schleppschuhe“ ausgebracht. Das macht in doppelter Hinsicht Sinn, denn wenn es stinkt, gehen auch Inhaltsstoffe verloren, erklärt Kattenbaum: „Alles, was ausgast, ist mein Verlust.“

Inhaltsstoffe schwanken

Dennoch bleibt ein Problem bei der Gülledüngung: Bei dem natürlichen Stoff schwanken die tatsächlichen Inhaltsstoffe auch je nach Ernährung der Tiere. Bekommen die Rinder etwa mehr Raps- statt Sojaschrot steigt der Phosphorgehalt im Verhältnis – mit unerwünschten Nebenwirkungen beim Pflanzenwachstum. „Man muss sich bemühen, alle Elemente in der Waage zu halten, um die Pflanze optimal zu versorgen“, beschreibt Kattenbaum die Herausforderung.

Steigende Kosten beim Mineraldünger

In diesem Jahr machen Versorgungsengpässe und hohe Kosten beim Mineraldünger die Aufgabe nicht leichter. „Mineraldünger wird schneller umgesetzt“, erläutert Eggelbusch. Damit ist er flexibler. Auf Dauer ersetzen könne Gülle fehlenden Mineraldünger nicht, dennoch wächst die Nachfrage und damit auch der finanzielle Wert. War ein Kubikmeter – gemessen am Preis für den entsprechenden Mineraldünger – letztes Jahr etwa 15 Euro wert, so seien es jetzt etwa 25 Euro. In das große Güllefass, das sich die beiden Junglandwirte für ihre Demonstration vom Nachbarn geliehen haben, passen rund 15 Kubikmeter des Naturdüngers.