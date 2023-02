Frauen frühstücken interkulturell

„Was wären wir ohne Handy!“, sagt Ludmilla Virtos lachend und spricht schnell ein Wort in den Übersetzer, das ihr auf Deutsch gerade nicht einfallen will. Sie gehört zu den neun Frauen aus sechs Nationen, die an diesem Morgen im Zollhaus das Interkulturelle Frauenfrühstück genießen. Die Stimmung ist locker und freundschaftlich. Sprachliche Hürden gibt es zahllose, doch sie bedeuten hier anders als im Alltag viel weniger ein Problem - sie sind auch Bereicherung. Es wird so lange miteinander geknobelt und ausgeholfen, bis verstanden ist, was die andere sagen wollte.

Familienzentrum als Organisator

Einmal im Monat, jeweils am ersten Mittwoch, treffen sich Frauen aus aller Herren Länder auf Einladung der städtischen Flüchtlingskoordinatorin Nicole Palsherm und Jane Waldenhauer vom Familienzentrum Sassenberg in dieser lockeren Runde. Auch deutsche Frauen sind dabei sehr gern gesehen, sind an diesem Tag aber außer den Gastgeberinnen nicht vertreten. Wer mag, bringt etwas zu essen mit. Deutsche Quarkbällchen stehen neben syrischem Kokoskuchen auf dem Tisch - ein eher ungewöhnliches Frühstück. Aber es geht ja auch weniger ums Essen, als ums Treffen. Kaffee und Tee sind immer mit dabei.

Die Schicksale und die Deutschkenntnisse sind so verschieden, wie die Herkunftsländer der Frauen. Die Angolanerin, die mit ihrer kleinen Tochter gekommen ist, spricht zum Beispiel als einzige Frau Portugiesisch. Sie ist zwar seit drei Jahren in Deutschland, doch Deutsch kann sie kaum. Ihr geht es wie den meisten der Frauen hier. „Sie kommen einfach nicht raus und können wegen der Kinder auch keine Deutschkurse besuchen“, weiß Nicole Palsherm.

Zwischen Alltag und beruflicher Perspektive

Darum richtet sich das Interkulturelle Frauenfrühstück ausdrücklich auch an Frauen mit Kindern unter drei Jahren, die ihre Jüngsten gerne mitbringen dürfen. Es liegt immer ein Bauteppich mit Spielzeug auf dem Fußboden. Die kleine Aicha hat sich genauso wie ihre Spielgefährtin Emma schon dahin zurückgezogenen. Ihre Mütter sprechen derweil über ganz Alltägliches, aber auch über das, was sie mit ihrem Leben im Deutschland anfangen wollen.

Für einige Frauen ist der Deutschkurs das erste Ziel, das noch in weiter Ferne liegt. Doch andere machen sich wie Maysoun Abo Ghanem, die ausgezeichnet Deutsch spricht, auch Gedanken über berufliche Perspektiven. Die Syrerin etwa war Lehrerin und überlegt nun, sich als Erzieherin zu bewerben. Ludmilla Virtos aus Moldawien dagegen hat Glück und kann hoffentlich ihr berufliches Niveau halten. Ihr Abschluss als Apothekerin werde anerkannt, sagt die Moldawierin. Auch sie spricht ausgezeichnet Deutsch. „Aber ich habe keine Praxis“, sagt sie.

„ Wenn sie dann untereinander Adressen austauschen, bin ich richtig stolz “ Ulrike von Brevern

Die Frauen fänden sofort, wenn sie aufeinander treffen, Gesprächsstoff, freut sich Nicole Palsherm über das unkomplizierte Format des Interkulturellen Frühstücks, selbst wenn sie sich vorher gar nicht kannten. „Wenn sie dann untereinander Adressen austauschen, bin ich richtig stolz“, sagt sie. Schließlich ist ein Ziel des Treffens ja auch, Frauen stärker untereinander zu vernetzen, damit sie sich gegenseitig Hilfestellung bieten können.

Das Interkulturelle Frauenfrühstück findet jeweils am ersten Mittwoch im Monat zwischen 9 und 10.30 Uhr im Zollhaus statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das nächste Treffen ist am 1. März. Eine weitere Möglichkeit der Kontaktaufnahme von und mit Geflüchteten ist der wöchentliche „Offene Treff“, ebenfalls mittwochs von 15 bis 16 Uhr im Zollhaus.