Einstimmiges Votum für höheren Beitrag

Zum in 2023 beginnenden Jubiläumsjahr der Bürgerschützen in Füchtorf kann der Verein 888 Mitglieder aufweisen. Im Rahmen der Herbstversammlung der Schützen unterstützen die Mitglieder ihren Verein auch in Sachen Beitragserhöhung. Und erste Einblicke in das Festprogramm für das kommende Jahr gab es im Rahmen der Mitgliederversammlung auch schon.

Kurz vor dem 11.11. wechselte Olaf Elverkämper, Vorsitzender des Bürgerschützenvereins Füchtorf, kurz das Fach und wurde karnevalistisch: So gab er am Montagabend im Zuge der Herbstversammlung die aktuelle närrische Mitgliederzahl von 888 bekannt. Ein halbes Jahr vor den großen Jubiläumsfeierlichkeiten zum 175-jährigen Bestehen des Vereins eine positive Entwicklung.

Auf den Rückhalt der Schützen konnten die Verantwortlichen auch bei einer wichtigen Weichenstellung für die Zukunft zählen. So votierten die Anwesenden einstimmig und ohne Diskussionen für eine Satzungsänderung, wonach der Mitgliedsbeitrag von derzeit 18 auf künftig 25 Euro erhöht wird, 16- bis 18-Jährige zahlen weiterhin den halben Beitrag. Mitglieder, die vor ihrem 55. Lebensjahr dem Bürgerschützenverein beitraten, zahlen ab ihrem 65. Lebensjahr 20 Euro jährlich.

Gut besucht war die Versammlung am Montagabend in der Füchtorfer Schützenhalle. Foto: Foto: Christopher Irmler

„Herzlichen Dank für euer Vertrauen, wir werden gut mit dem Geld umgehen“, versprach Elverkämper. „Wir brauchen jeden Cent, um die laufenden Kosten zu finanzieren.“ Alles darüber hinaus ermöglichten zusätzliche Unterstützer. Sein Dank galt daher allen Sponsoren des Vereins. Lob gab es derweil vom scheidenden Kassenprüfer Dirk Schöne, der das von Achim Dieckmann vorgelegte Zahlenwerk bestätigte. „Es ist eine hervorragend geführte Kasse.“ Allerdings appellierte Schöne an die Mitglieder, einen Kontowechsel rechtzeitig mitzuteilen. Es sei ärgerlich und unnötig, wenn Rückbuchungen die Vereinskasse mit Kosten von jeweils bis zu 5,50 Euro belasteten. Ohnehin, so hatte Präsident Wilfried Holtkämper eingangs betont, liege hinter dem Verein in mehrfacher Hinsicht kein einfaches Jahr. Corona machte Planungen schwierig, während sämtliche Kosten rund um ein mögliches Fest gestiegen seien.

Kreisehrengardentreffen als Highlight

Das Highlight des letzten Jahres sei das Kreisehrengardentreffen gewesen, bei dem die Ehrengardisten den neunten Platz erreichten, die Schützenmädels gar Zweite wurden und die begehrte Wanderstandarte erhielten. Damit richtet der BSV im Jahr seines großen Jubiläums auch das Kreisehrengardentreffen aus. „Das macht einen als Präsident schon stolz“, so Holtkämper. In Abwesenheit wurde derweil Max Kemner als Beisitzer bestätigt, die Nachfolge von Bernhard Geise, der nach dem Jubiläum seine Tätigkeit als Beisitzer aufgeben möchte, wird Timo Hagedorn antreten. Auch Hagedorn war an diesem Abend verhindert, erhielt jedoch ebenso ein einstimmiges Votum.

Der Vorsitzende Olaf Elverkämper dankte den Mitgliedern und Sponsoren für die Unterstützung und blickte auf das Jubiläumsschützenfest im kommenden Mai. Foto: Foto: Christopher Irmler

Im Rahmen der stimmungsvoll vom Musikverein Füchtorf begleiteten Versammlung gewährte Olaf Elverkämper erste Einblicke in das Festprogramm im Mai 2023. Neben einem Dankeschön-Fest für Sponsoren sind eine Kinder-Disco, ein Niedersachsen-Tag und ein Festsonntag mit mindestens 30 Gastvereinen in Planung. Höhepunkt des Festwochenendes bleibt das Ermitteln einer neuen Majestät am Schützenfestmontag.