Eintritt frei zum Anschwimmen

Das Wetter soll Prognose mitspielen: Also dürfen sich alle Fans der Freibadsaison auf das traditionelle Anschwimmen am 8. Mai freuen. Insbesondere für die Jüngsten gibt es jetzt ein Planschvergnügen der „tierischen Art“ – Krokodil, Schildkröte und andere Tiere verschönern den Kinderbereich mit ihrem bunten Anblick.

Eintritt frei – so heißt es zum Anschwimmen am Sonntag ab 12 Uhr im Freibad.

Bei prognostizierten sonnigen 18 Grad startet am Sonntag (8. Mai) das Freibad in die Saison 2022. Traditionell um 12 Uhr wird das Freibad am Brook mit dem offiziellen Anschwimmen eröffnet. Der Eintritt ist an diesem Tag frei und versprochen wird eine angenehme Wassertemperatur von 23 Grad.

Die Vorbereitungsarbeiten sind fast abgeschlossen, das Wasser wurde ins Becken eingelassen, und das Kinderbecken wurde mit neuen Spielgeräten bestückt. Schwimmmeisterin Heike Höft freut sich über die neuen Attraktionen für die kleinen Badegäste. Die Zeiten von Pilz und Clown, die vor rund 20 Jahren angeschafft wurden, sind vorbei. Nun locken Krokodil, Schildkröte, Möwe und Papagei zum tierischen Planschvergnügen ein.

Eines der schönsten Freibäder in der Umgebung

Das beheizte Freibad aus dem Jahre 1958 ist eines der ältesten, aber auch schönsten Freibäder in der Umgebung. Idyllisch gelegen, mit altem Baumbestand, großen Liege- und Spielwiesen und ausgestattet mit modernster Technik ist es ein sehr familienfreundliches Bad, preist es die Stadt Sassenberg auf seiner Homepage an. Und Besucherbewertungen im Internet spiegeln das auch wieder.

Folgende Eintrittspreise gelten in dieser Badesaison sowohl für das Freibad als auch für den Feldmarksee: Die Tageskarte kostet für Personen ab 18 Jahren 3,50 Euro; Personen unter 18 Jahren zahlen zwei Euro. Spätschwimmen ab 18 Uhr schlägt mit 1,50 Euro zu Buche. Zehnerkarten ab 18 Jahre: 25 Euro; unter 18 Jahren 15 Euro und Jahreskarten 40 Euro, beziehungsweise 25 Euro. Familienkarten können für 75 Euro erworben werden. Die Karten gibt es an beiden Tageskassen.

Die Kinder finden im Freibad eine tolle Wasserwelt zum Planschen. Foto: Foto: Heike Höft

Kostenfreien Eintritt gibt es für Kinder unter vier Jahren sowie Schulklassen und Kindergärten der ortsansässigen Einrichtungen. Auch wer eine Ehrenamtskarte oder eine Jugendleiterkarte hat, bekommt auf eine Jahres- oder Familienkarte fünf Euro Rabatt. Ermäßigungen für Spätschwimmer (Eintritt 1,50 Euro) gelten in dieser Saison erst ab 18 Uhr.

Die täglichen Badezeiten sind: montags 13 bis 18.30 Uhr; dienstags bis freitags 6.30 bis 18.30 Uhr; samstags, sonn- und feiertags 9 bis 18.30 Uhr. Bei guter Witterung (18 Grad) kann das Freibad montags und mittwochs bis freitags bis 20 Uhr sowie samstags und sonn- und feiertags bis 19 Uhr geöffnet bleiben. Bei schlechter Witterung kann es bereits um 18 Uhr geschlossen werden. Einlassschluss ist eine Viertelstunde vor Schluss der Badezeit.

Saisoneröffnung im Freibad Sassenberg Foto: Foto: Michèle Waßmann

Am Feldmarksee gelten folgende Badezeiten bei guter Witterung (Der Richtwert hierfür beträgt 22 Grad). Während der Sommerferien täglich 10 bis 18 Uhr. Außerhalb der Ferien montags bis freitags 13 bis 18 Uhr; samstags, sonn- und feiertags 10 bis 18 Uhr. Bei guter Witterung wird die Badezeit bis 20 Uhr ausgeweitet.