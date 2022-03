Einweihung eines „Schmuckstücks“

Seit den Sommerferien wurde am neuen Vorplatz der Johannesgrundschule gearbeitet. Jetzt ist er endlich fertig und die Schulgemeinschaft konnte ihn mit Gästen aus Politik, Verwaltung und Nachbarschaft einweihen. Mit dem Umbau ist nicht nur der Schulweg sicherer geworden, zeigte sich Schulleiterin Maria Erdmann überzeugt. Am Ende der Brookstraße sei damit auch ein „Schmuckstück für die Innenstadt“ entstanden.

Bei der Eröffnungsfeier pflanzte Bürgermeister Josef Uphoff (l.) mit (v.l.) Paula Merten, Maria Erdmann, Felix Hülsmann und Nachbarin Katharina Sparenberg symbolisch einen bunten Amber-Baum am Rande des Platzes.

Schon auf der Brookstraße begrüßen helle Kinderstimmen mit den probeweisen Klänge des Schullieds „Wir sind eine bunte Schule“ die ankommenden Gäste. Leon und seine Klassenkameraden aus der vierten Klasse verteilen noch schnell vorbereitete bunte Deko an den frisch gepflanzten Bäumen auf dem Vorplatz der Johannesschule. Gemeinsam mit Vertretern aus Politik und Verwaltung, Nachbarn und Bauverantwortlichen feierte die Schulgemeinschaft am Dienstagmorgen nach monatelangen Bauarbeiten endlich die Fertigstellung des neuen Vorplatzes des Grundschule.

Leon schmückt schnell noch die Bäume mit vorbereiteter bunter Deko Foto: Ulrike von Brevern

Bereits in den den Sommerferien 2021 waren die Arbeiten gestartet „und ich habe geträumt, sie wären zu den Weihnachtsferien fertig“, bekannte Bürgermeister Josef Uphoff in seiner Ansprache. Das war aus verschiedenen Gründen nicht der Fall. Unter anderem machte der Untergrund mehr Probleme als erwartet (unsere Zeitung berichtete). Rund 730 000 Euro flossen schließlich in die Baumaßnahme, erinnerte der Bürgermeister. „Was wir hier bauen, soll jetzt aber auch wirklich für mindestens 100 Jahre halten“, wünschte sich Uphoff mit Seitenblick auf das älteste Gebäude der mehr als 100 Jahre alten Schule.

Der neugestaltete Platz bildet ein modernes Entree für die historisch gewachsene Schule Foto: Ulrike von Brevern

Sowohl bei den Nachbarn als auch bei den Vertretern der Politik kam die Neugestaltung gut an. „Der neue Vorplatz macht die Schule optisch jünger“, formulierte etwa Johannes Philipper (FDP) beim Rundgang. „Wie gefällt euch denn der neue Hof?“, wollte Uphoff bei seiner Ansprache von den eigentlichen Nutznießern, den Johannesschülern wissen: Ein vielstimmiges „Guuut!“, schallte ihm spontan entgegen. Bei der Gegenprobe, wer gerne die Arbeit der Bauarbeiter übernommen hätte, fiel die Antwort ebenso ehrlich aus: Stille.

Schulleiterin Maria Erdmann hob an die Kinder gerichtet den eigentlichen Sinn des Projekts hervor: „Ihr habt endlich einen sicheren Weg zur Schule“. Zugleich wies sie auf viele positive Reaktionen, auch von den schulfremden Nutzern: „Der neue Vorplatz ist auch ein Schmuckstück für die Innenstadt von Sassenberg!“, hielt sie fest.

So sah der Vorplatz vor der Renovierung aus.... Foto: Ulrike von Brevern

... und so präsentiert sich Platz danach. Foto: Ulrike von Brevern

Erdmann bedankte sich nicht nur bei Familie Dörholt, die für eine Übergangszeit den Zugang zur Schule über ihr Grundstück ermöglicht hatte, sondern bei allen Nachbarn. „Lärm, Lärm, Lärm – herzlichen Dank, dass Sie das mitgetragen haben.“ Uphoff erinnerte an die unzähligen Laster voll Sand und Erdreich, die sich durch die schmale Brookstraße quälen mussten. „Eine Operation am offenen Herzen“, zitierte er Martin Arenhövel, mit seiner Bäckerei ebenfalls betroffener Anlieger.

Der Jekits-Chor mit Leiterin Christiane Brenne sorgte musikalisch für Stimmung. Foto: Ulrike von Brevern

Den schwungvollen musikalischen Rahmen der Feierstunde gestalteten die „Jekits“-Kinder unter Chorleiterin Christiane Brenne. Zum Abschluss hieß es dann noch den traditionellen Baum zu pflanzen. Dabei legten die beiden Johannesschüler Felix Hülsmann und Paula Merten kräftig mit Hand an. Der Amber-Baum wird künftig im Herbst seine bunte Blätterpracht am Eingang zum Hof leuchten lassen.