Einzigartig und faszinierend

Zweimal in Folge musste der Sassenberger Triathlon ob Corona abgesagt werden. Am Sonntag konnte die beliebte und international bekannte Sportveranstaltung endlich wieder stattfinden. Und dass mit ziemlich großen Starterfeldern. Allen voran die Volksdistanz. Mehr als 400 Athleten hatten sich dazu angemeldet.

„ »Diese Distanz ist komplett ausgebucht.« “ Dirk Knappheide vom Orgateam über die Volksdistanz

„Diese Distanz ist komplett ausgebucht“, freut sich Dirk Knappheide vom Orgateam am Sonntagmorgen über die große Resonanz. Gemeinsam mit Thorsten Nöthling und mit viel Fachkenntnis moderiert der sportliche Leiter das Event. Bevor die Athleten sich in das kühle Nass stürzen, und der Startschuss fällt, erklärt das Duo ihnen, um welche Boje sie schwimmen müssen und wo der Ausstieg ist. Gestartet wird im Rolling-Prinzip. Das heißt, alle drei Sekunden sind jeweils fünf Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Reihe. Das Konzept wurde vor einigen Jahren eingeführt, um die Startfelder für einen faireren Wettkampf zu entzerren. Es ist ein herrliches Bild, wenn die vielen roten Badekappen im Wasser auf und ab wippend zu sehen sind.

Es herrscht strahlender Sonnenschein. Die Temperaturen sind angenehm. Man kann sagen, einfach ein perfektes Wetter für einen Triathlon. Das finden auch Mona Bunse und Anna Weißen. Die 16-jährigen Freundinnen starten in der Staffel und sind zum ersten Mal dabei. Sportlich genug sind sie allemal. Mona spielt Handball und Anna ist Schwimmerin.

Axel Grünbaum und Ricarda Hülsmann sind Arbeitskollegen. Auch sie werden sich erstmals die hellblauen Badekappen aufsetzen, die bei der Staffel getragen werden. „Gegen uns hätten wir auch gewonnen“, so lautet ihr humoriges Motto, mit dem sie sich angemeldet haben. „Wir machen das aus Spaß“, erklären die beiden unisono ihre Motivation.

Seit elf Jahren zeichnet Anette Lison für die „Laufschuh-Performance“, die im Rahmen des Triathlons immer mehr an Beliebtheit gewinnt, verantwortlich. Weit mehr als 50 Paare sind zu ihrer großen Freude bereits am Morgen abgegeben worden. Fabian Thiele hat gleich vier Paar Laufschuhe mitgebracht. Er wird sie schon bald an einem Seil hängend über der Allee in Höhe des Bootshauses wiedersehen.

Jette und Anna haben am Weg eine Dusche für die Läufer aufgestellt. Die Kinder strahlen darüber, dass die Abkühlung bei den Sportlern sehr gut ankommt. Entlang der Piste hat sich eine Vielzahl an Leuten versammelt, die den Athleten begeistert zujubeln. Heike Maibaum etwa ist mit ihren Töchtern Melissa und Emelie gekommen. „Hier ist ja richtig viel los“, staunt die zehnjährige Melissa. Auch Thomas Schweizeck und

Yvonne

Lehmann sind unter den Zuschauern. Sie wohnen direkt am See und genießen das Spektakel. Wie eigentlich alle. Auch die zirka 400 Helfer, darunter aus den Reihen des DRK, THW, der DLRG, und jeder Menge Teamgeister, die rund um die Veranstaltung für einen reibungslosen Ablauf sorgen, sind glücklich, dass nun wieder geschwommen, geradelt und gelaufen wird.