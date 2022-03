Elisabeth Rothaus wurde zu Kaisers Zeiten geboren

Noch mit 100 Jahren hat Elisabeth Rothaus im Garten gearbeitet. Heute wird sie schon 108: Sie liest sehr viel in ihrem E-Book und spielt zweimal die Woche Doppelkopf. Doch der aktuelle Krieg in Europa ist für sie eine schrecklich Zeit.

Elisabeth Rothaus wird heute 108 Jahre alt. Viel Aufhebens wollte sie darum eigentlich nicht machen, doch geboren in dem Jahr, in dem der erste Weltkrieg begann, blickt die rüstige Füchtorferin nicht nur auf ein langes Leben zurück, sondern hat auch viel zu erzählen.

Das „Füchtorfer Urgestein“ wurde als Älteste von fünf Kindern noch ins Kaiserreich hinein geboren. „Das Haus und sogar das Zimmer am Kirchplatz existieren noch“, weiß sie über ihren Geburtsort zu berichten. Als sie viereinhalb Jahre alt war, kam ihr Vater aus dem Ersten Weltkrieg zurück. „Plötzlich hatte ich einen Papa“, erinnert sich die Seniorin.

Hauswirtschaftslehre bei den Ordensschwestern

Obwohl sie eine gute Schülerin war, kam eine weiterführende Schule nicht in Frage. Für die Hauswirtschaftslehre bei den Ordensschwestern in Stockkämpen mussten ihre Eltern damals bezahlen. Sie bekam eine Anstellung als Hausmädchen in einen Freckenhorster Haushalt. Die Herrschaften mussten bedient werden und das Personal aß in der Küche. „Ich durfte aber schon nach einem halben Jahr am Familientisch sitzen, das war schön“, entsinnt sich die Füchtorferin.

1938 starb ihr Vater mit gerade einmal 54 Jahren an einem Lungenleiden. Elisabeth Rothaus fällt es immer noch schwer, über diesen Schlag zu reden. „Es gab damals noch kein Penicillin“, erzählt sie mit bewegter Stimme. Ihr Vater war Briefträger und sei großer Gegner des Hitlerregimes gewesen, doch bestand die Möglichkeit, dass man ihm als Beamten eine Hakenkreuzflagge auf den Sarg legen würde. Am Sterbebett habe er sie gebeten, das einfach zuzulassen: „‚Das richtige Kreuz, das ich in mir trage, kann mir sowieso niemand wegnehmen‘, hat er zu mir gesagt“, erinnert sich Elisabeth Rothaus. Als kluger Mensch haber er gewusst, „dass Hitler kein Guter war“. Ein Jahr später brach der Zweite Weltkrieg aus.

Der Verlobte wurde zwei Wochen später eingezogen.

1942 verlobte sich die damals 28-Jährige, doch der Verlobte wurde schon zwei Wochen später eingezogen. Auch die Brüder mussten an die Front. „Sie waren mit 19 und 17 Jahren doch fast noch Kinder“, sagt sie nachdenklich. Der Ältere habe zwei Jahren in sibirischer Gefangenschaft verbracht, doch der Jüngere kam gemeinsam mit einem Kameraden acht Tage vor Kriegsende nach Füchtorf. „Damals war es hier voll mit Engländern. Wer einen deutschen Soldaten aufnahm, dem drohte die Todesstrafe. Sie mussten sich also verstecken“, weiß die Füchtorferin noch. Auch erinnert sie sich an die Fliegeralarme, bei denen alle zum Bunker rannten. In Füchtorf fielen keine Bomben, aber der Himmel sei hell gewesen von denen, die über Münster und Osnabrück abgeworfen wurden.

Ihr Verlobter kam 1945 unverletzt aus dem Krieg. Die frisch Vermählten zogen in das Haus der Eltern an der Vinnenberger Straße, in dem die Seniorin heute noch lebt. 1946 kam der älteste Sohn Bernhard zur Welt. Vier weitere Kinder folgten. Elisabeth Rothaus erzählt von vielen schönen, aber auch einigen schweren Zeiten.

Elisabeth Rothaus als Kind mit ihrer Mutter Foto: Foto: Marion Bulla

Nach dem Tod ihres Ehemanns 1994 half Gartenarbeit der Füchtorferin in ihrer Trauer. „Ich habe seine Arbeit fortgeführt. Sogar mit 100 Jahren noch“, sagt sie nicht ohne Stolz. Besonders glücklich ist sie, dass sie noch immer in den eigenen vier Wänden leben kann. „Meine Kinder kümmern sich rührend um mich“, erzählt sie lächelnd. Sie liest sehr viel in ihrem E-Book und spielt zweimal die Woche Doppelkopf. „Es ist alles gut so, wie es ist. Doch der aktuelle Krieg hier in Europa, das ist für mich eine schrecklich Zeit. Wir können nichts machen. Nur die Hände falten und beten für den Frieden“, fügt die sechsfache Großmutter und siebenfache Uroma an.