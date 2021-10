Für diese drei Damen war wegen des großen Andranges an den zwei langen Tafeln in der Mühle kein Platz mehr, das tat ihrer guten Stimmung nach der Gemeinschaftsmesse allerdings keinen Abbruch.

Die Gemeinschaftsmesse an jedem dritten Dienstag im Monat ist ein fester Bestandteil im Kalender der Frauengemeinschaft. Ob in der Kapelle des Altenheimes oder in der Kirche, der Besuch ist gut. Coronabedingt musste das gesellige Frühstück nach der Gemeinschaftsmesse lange Zeit ausfallen. Doch diese Woche konnten die Frauen in der in der Kirche ausgelegten Liste endlich wieder einen Strich machen und sich so für das gemeinsame Frühstück anmelden.

Unterdessen laufen die Vorbereitungen in der Küche der Mühle schon auf Hochtouren. Die Tische werden nicht nur gedeckt, sondern auch der Jahreszeit entsprechend dekoriert. Bei dem Riesen-Andrang am Dienstag reichten die langen Tafeln nicht aus für all die Frauen, sie nahmen auch an den kleineren Tischen Platz. Doch das tat der Stimmung keinen Abbruch. Es wurden Neuigkeiten ausgetauscht und fröhlich erzählt. Petra Kortenbreer freut sich, nach der Messe endlich wieder am Tisch quatern zu können. Ihre Tischnachbarin stimmt ihr zu und lobt die jahreszeitlich immer passende Deko.

Drei Frauen kümmern sich bereits ab 7.15 Uhr um das Frühstück, kochen Kaffee und holen die knackigen Brötchen und den frischen Aufschnitt. Der Schlüssel für die Mühle wird sogar schon zwei Tage vorher abgeholt, damit alles reibungslos vorbereitet werden kann. Seit rund 14 Jahren sind Agnes Venneker, Waltraud Bußmann und Hannah Kahmann ein eingespieltes Team. Sie bedauern, dass Maria Röhling sie nicht mehr unterstützen kann und versprechen der KFDlerin demnächst einen Besuch.

Aber auch die Messen selbst werden von einem weiteren Team gestaltet, lobt Mechthild Dunker den Einsatz aller zum Gelingen der Gemeinschaftsmessen für Frauen. Die sei im übrigen nicht nur für Mitglieder der Frauengemeinschaft, Gäste sind willkommen.

Das Frühstück trägt sich selbst. Auf den Tischen stehen kleine Teller, auf den jede Frau ihren Obolus (mindesten zwei Euro) für Kaffee und lecker belegte Brötchen legt.

Mechthild Dunker vom KFD-Leitungsteam freut sich, dass sie sich auf ihre engagierten Frauen verlassen kann und dass der Zuspruch beim Premierenfrühstück nach Corona am Dienstag mit 26 Frauen so groß war.

Da wegen der Pandemie zwei ins Auge gefasste Weihnachtsmärkte ausfallen, sucht Dunker mit ihren Mitstreiterinnen nun nach einem neuen Ziel. Denn auch beim Besuch des Weihnachtsmarktes könne in geselliger Runde wieder nach Herzenslust gequatert und an den weihnachtlichen Ständen gestöbert werden.