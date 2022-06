Auch wenn die Gröblinger Schützen bei der Größe ihres Festzeltes Abstriche machen mussten, ihr Fest feiern sie am 18. und 19. Juni groß. Um die Königswürde wird am Samstag ab 14.30 Uhr an der Vogelstange gekämpft.

Im Juni 2019 hatte Stefan Twehues mit dem 521. Schuss für Jubel gesorgt – coronabedingt ist er noch immer in Königswürden. Um seine Nachfolge wird am Samstag an der Vogelstange gerungen.

Endlich wieder Schützenfest in Gröblingen: Die 500 Mitglieder starke Bruderschaft Gröblingen-Velsen fiebert dem Wochenende entgegen, denn vom 17. bis zum 19. Juni (Freitag bis Sonntag) wird gefeiert. Im Juni 2019 hatte Stefan Twehues mit dem 521. Schuss für Jubel gesorgt – coronabedingt ist er noch immer in Königswürden.

Am Freitag wird der Vogel traditionell um 19.30 Uhr aufgesetzt. Es folgt die Kommandeursbesprechung. Am Samstag beginnt der Schützentag mit der Heiligen Messe um 10 Uhr in der Gröblinger Kapelle. Um 11 Uhr folgt das Antreten vor der Hubertushalle mit Ehrungen und danach Gefallenenehrung. Anschließend geht es zum Festplatz.

Um 14.30 Uhr wird es spannend an der Vogelstange. Neben dem Königsschießen findet ebenso ein Preisschießen, Stern- und Hampelmannschießen statt. Auch das Kinderkönigspaar wird ermittelt, das 16.30 Uhr gekrönt wird.

Zum Kinderschützenfest gehört zudem auch eine vielfältige Kinderbelustigung und der Verkauf der Lose, wo glückliche Gewinner sich über die attraktiven Preise der Tombola freuen können. Am Abend wird es im Festzelt mit DJ Marko Averesch gesellig.

Der Sonntag startet um 11 Uhr mit dem Antreten und anschließendem Abholen des Königspaares mit Gefolge. Danach findet das Festhochamt im Zelt statt. Ein gemütlicher Frühschoppen und die Ehrungen für 25-, 40- und 50-jährige Mitgliedschaft runden den Vormittag ab.

Ab 14 Uhr beginnen die Schießwettbewerbe sowie das Hampelmannschießen für Damen und Herren, großer Kaffee- und Kuchentafel und Kinderbelustigung.

Um 19.30 Uhr wird die neue Majestät gekrönt. Danach wird der öffentliche Festball mit einer festlichen Polonaise eröffnet. An diesem Abend findet auch die Preisverleihung aus der Verlosung statt.

Auch die Bruderschaft Gröblingen-Velsen muss, wie viele andere Vereine auch, aufgrund steigender Kosten ein wenig „abspecken“. So wird in diesem Jahr in einem etwas kleineren Zelt ohne Live-Band gefeiert. Für Musik und Stimmung sorgt DJ Marko.