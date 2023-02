Endlich wieder „Sünne Peider“ in Versmold

Nach langer Coronabedingten Pause kann der traditionelle St. Petri-Markt endlich wieder stattfinden, so schreibt die Stadt Versmold in einer Pressenotiz.

Vom 24. bis 26. Februar herrscht Kirmestrubel in der Innenstadt. Rund 120 Schaustellerinnen und Schausteller werden an dem Wochenende in Versmold zu Gast sein. Damit erwacht die diesjährige Kirmes-Saison aus dem Winterschlaf und lockt tausende Besuchende nach Versmold.

„Wir freuen uns, dass wir ohne Corona-Auflagen wieder die beliebte Sünne Peider in altbewerter Form ermöglichen können“; macht Bürgermeister Michael Meyer-Hermann deutlich. Große und kleine Karussellfans dürfen sich auf zehn Fahr- und Laufgeschäfte sowie sechs Kinderfahrgeschäfte freuen. „Durch die neugestaltete Innenstadt wird auch der Veranstaltungsbereich etwas geändert. So ist in diesem Jahr die Altstadtstraße nicht im Veranstaltungsbereich enthalten, dafür wird ein Teil der Ravensberger Straße einbezogen“; erklärt Sven Rabaschus, stellvertretender Fachbereichsleiter.

Mit dem Riesenrad hoch hinaus

Hoch hinaus geht es auf dem Riesenrad. Aus 38 Meter Höhe hat man einen wundervollen Blick über Versmold. „Leider hat das nostalgische Fahrgeschäft am Marktplatz in diesem Jahr abgesagt“; berichtet Rabaschus. Dafür wird es dort ein Highlight geben. Das Fahrgeschäft „Jetlag“ mit vier Auslegern ermöglicht einen Fahrablauf in bis zu zehn Meter Höhe. Dabei wirken Kräfte bis zu 4,6 G und Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h werden erreicht.

Autoscooter und Musikshop sind dabei

Der beliebte Autoscooter der Familie Schneider sowie der Musikshop der Firma Rasch dürfen auch in diesem Jahr nicht fehlen. Vor und neben dem Autohaus Nagel werden insgesamt drei Fahrgeschäfte zu finden sein. Neben dem NewWorld 3000, einem 7 D Simulator, wird der Kinder-Autoscooter und der Voodoo-Jumper Kirmesfreunde begeistern. Extrem geht es am Bahnhof zu. Das Fahrgeschäft „Extrem“ von der Firma Deinert ist ein Propeller Fahrgeschäft, welches in 40 Meter Höhe die mutigen durch die Luft wirbelt.

Tolle Preise in der Verlosung

Trotz ein paar Änderungen dürfen sich die Besuchenden aber auch wieder auf traditionelle Programmpunkte freuen. So wird am Freitag um 13.30 Uhr das Kirmesgeschehen offiziell von Bürgermeister Michael Meyer-Hermann vor dem Rathaus eröffnet. Neben dem Musikzug Oesterweg wird es auch wieder eine Tanzeinlage durch heimische Vereine sowie die beliebte Verlosung geben. „Der erste Preis ist in diesem Jahr eine fünftägige Reise nach Norderney für zwei Personen. Der zweite Preis ist ein Besuch des Musicals „Die Eiskönigin“ in Hamburg für zwei Personen.

Der Gewinner oder die Gewinnerin des dritten Preises kann sich über eine Tagesfahrt nach Westerstede mit Besuch der RHODO 2023 freuen“, ruft Bürgermeister Michael Meyer-Hermann zur Teilnahme auf. Auch der gefragte Freikartenregen im Anschluss an die Eröffnung ist wieder mit dabei. Das Höhenfeuerwerk von den Schaustellern am Samstagabend , eine Kirmeszeltparty hinter dem Altsatdthotel am Freitag- und Samstagabend gehören ebenso zum diesjährigen St. Petri-Markt wie die Happy Hour am Samstag, 25.Februar von 14 bis 15 Uhr