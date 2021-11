Enthüllung krönt Festwochenende

„Dieser Gottesdienst ist ein ganz besonderer“, begrüßte Pfarrer Andreas Rösner strahlend die Gläubigen am Sonntagmorgen. Es war der gelungene Schlusspunkt eines besonderen Wochenendes in der Sassenberger Historie. Im Anschluss an die Heilige Messe enthüllte Rösner gemeinsam mit den Initiatoren ein großes Schmuckstück im Turm der Pfarrkirche – den Sassenberger Altar. „Heute ist ein Freudentag! Der Sassenberger Altar ist wieder da“, brachte Historiker Hans Christoph Fennenkötter seine Freude zum Ausdruck. Fennenkötter hatte im Jahr 2018 gemeinsam mit Dr. Ansgar Russell und Dr. Reinhold Schoppmann den Entschluss gefasst, passend zum 900-jährigen Bestehen Sassenbergs den Altar „in irgendeiner Form“ reproduzieren zu lassen. Vor 200 Jahren hatte der preußische Staat die wertvollen Tafelbilder beschlagnahmt und dem Landesmuseum in Münster überstellt. Irgendwann sei das Schicksal des einst in der Georgenkapelle befindlichen Altars und seiner Tafeln in Vergessenheit geraten. „Das wertvolle Original auch nur für kurze Zeit nach Sassenberg zu entleihen, wäre, mal angenommen, die Museumsleitung hätte es erlaubt, aus konservatorischen, technischen und finanziellen Gründen völlig unmöglich gewesen.“

Abfotografieren des restaurierten Altars

Zur Freude des Trios erlaubte das Landesmuseum allerdings das Abfotografieren des restaurierten Altars. Zunächst habe man bescheiden an ein bedrucktes Fahnentuch gedacht, dann jedoch durch das Alu-Dibond-Verfahren einen Weg gefunden, eine hohe Auflösung und Leuchtkraft der Farben zu erreichen. Im Ergebnis konnten nicht nur alle Tafeln, sondern das gesamte Altarwerk reproduziert werden – im Größenverhältnis 1:1. Die Tischlerei Albert Lückemeyer fertigte den nun benötigten Unterbau an. Schließlich wurde die große Kopie nun entsprechend schwer.



„Durch die Reproduktion wird die Erinnerung an das älteste Relikt der Ortsgeschichte und an die vergessene Burgkapelle vor Sassenberg geweckt und bewahrt“, freute sich Fennenkötter. Der dreiteilige Wandelaltar besitzt zwei bewegliche Außenflügel und ist sowohl innen als auch außen bemalt. Die Darstellungen reichen von der Geburt Jesu bis zum jüngsten Gericht. Auch Rösner freute sich über das „ganz besondere Exemplar“, welches nun an den ersten sakralen Kirchenbau in Sassenberg erinnere. „Ich danke jenen, die diese großartige Initiative ergriffen haben. Dieser Altar ist ein Geschenk an die Gemeinde.“

„Wir haben den Altar gestiftet, weil wir uns, jeder auf seine eigene ganz persönliche Art, mit Sassenberg und dieser Kirche verbunden fühlen“, erläuterte Fennenkötter die Motivation des Trios. Wie man den Altar nutze, bleibe jedem Betrachter überlassen: als Zeugnis Sassenberger Geschichte, faszinierendes Kunstobjekt oder als Mittel zu Meditation und Gebet.