Entwicklung mit Gesamtkonzept

Für die Fortschreibung des ISEK (Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept) für die Sassenberger Stadtmitte werden rund 5,6 Millionen Euro für etliche Maßnahmen in den nächsten sieben Jahren veranschlagt.

Die Infostelen für den historischen Stadtrundgang waren noch nicht eingeweiht, da stand schon fest, wann und zu welchem Preis sie erneuert werden könnten und wie viel Fördermittel dafür zur Verfügung stehen werden. Grund dafür ist die Fortschreibung des ISEK (Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept) für die Stadtmitte Sassenberg, das derzeit den politischen Prozess durchläuft. Gesamtkosten in Höhe von rund 5,6 Millionen Euro werden darin für eine ganze Reihe an Maßnahmen zusammengerechnet, die in den kommenden sieben Jahren die Stadtmitte voranbringen sollen.

Das Geld wird allerdings nur zum geringeren Anteil aus dem Stadtsäckel fließen müssen, denn förderfähige Kosten können zu 60 Prozent aus der Städtebauförderung von Bund und Land mitfinanziert werden. Diese Förderung zu bekommen, war Auslöser für die Überarbeitung: Denn ehe sich die Fördergeber möglicherweise an den Kosten der Umgestaltung des Drostengartens beteiligen, wollte die Bezirksregierung ein konkreteres ISEK sehen.

Einzelprojekte sind nicht mehr förderfähig, betonte Sonja Pack-Hast vom Stadtplanungsbüro Wolters/Partner noch einmal, als sie dem Infrastrukturausschuss das in enger Abstimmung mit der Bezirksregierung überarbeitete ISEK, vorstellte. Förderung wird nur noch im Rahmen eines Gesamtkonzeptes gewährt, dessen Umsetzung überwacht wird und dessen Einzelprojekte sich gegenseitig positiv beeinflussen sollen.

Sechs Bauprojekte und vier Planungsprojekte umfasst das Konzept, konkret terminiert auf die Jahre von 2022 bis 2028. Hinzu kommen begleitende Maßnahmen während des ganzen Zeitraums: die Einrichtung eines Quartiersmanagements, ein „Verfügungsfonds Innenstadt“, aus dem Initiativen etwa des Gewerbevereins unterstützt werden können, und ein „Hof und Fassadenprogramm“ von dem Eigentümer von Immobilien im Förderraum profitieren können. Ohne diese begleitenden Programme ist eine Förderung ebenfalls nicht möglich, führte Pack-Hast aus.

Die „Gestalterische Aufwertung des Drostengartens“ hat im Konzept Priorität und soll in den Jahren 2022 und 23 erfolgen. Zu den weiteren Maßnahmen gehört die Aufwertung von Ufertreppen zur Hessel (2024/25 und 2027/28) sowie des Mühlenplatzes nebst Kirchenumfeldes (2024/25). Die Hauptgeschäftsstraßen sollten ab 2025 in Angriff genommen werden und schließlich die anfangs erwähnten historischen Rundgänge 2028. Planerisch steht unter anderem eine Machbarkeitsstudie für das Gebrasa-Gelände (2026) und eine Potenzialanalyse für die Innenstadtverdichtung (2025) im Konzept.

Besonders im Handlungskonzept habe sich einiges getan, erläuterte Pack-Hast. Der lange Raum entlang der Innenstadtstraßen vom Rathaus bis zum Klingenhagen , die „Sassenberger Lebensader“, solle als verbindendes Element attraktiver gestaltet werden, damit das Auto häufiger stehen bliebe. „Aufenthaltsqualität“ gehörte zu einer der zentralen Vokabeln der Stadtplanerin für alle Projekte. Leitlinien sollen für ein einheitlicheres Erscheinungsbild sorgen.

Der Kostenrahmen, den das Büro geschätzt habe, stelle die Förderobergrenze für die kommenden Jahre dar, betonte die Stadtplanerin. Daher habe sie eine Kostensteigerung einkalkuliert. Das Konzept gebe der Stadt die Möglichkeit, die Projekte „peu à peu abzuarbeiten“.

Für das Jahr 2022 stehen außer den 906 000 Euro für den Drostengarten auch die Mittel für die begleitenden Maßnahmen, zum Beispiel das Quartiersmanagement, für den gesamten Zeitraum bis 2028 auf der Förderliste. Das addiert sich zu Gesamtkosten von gut 1,56 Millionen Euro. Der Infrastrukturausschuss beschloss in seiner jüngsten Sitzung, die notwendigen Anträge dafür zu stellen, da die Frist im September endet. Verabschieden muss das Konzept Anfang Oktober der Rat.