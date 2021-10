Erfolgreich auf vier Pfoten

Der Schäferhundeverein Ortsgruppe Sassenberg veranstaltete nach langer Coronapause endlich wieder eine Herbstprüfung. Hoch motiviert führten die Prüflinge dem Leistungsrichter Heiko Grube in den verschiedenen Prüfungen vor, was sie sich zuvor im Training mit ihren Hunden erarbeitet hatten. Auf dem Programm standen neben der Begleithundeprüfung (BH) noch die IBGH (Steigerung der Begleithunde-Prüfung) und die Spürhunde-Gebrauchshunde-Prüfung (SGP). Die Prüfungsleitung für den Tag übernahm die Ausbildungswartin des Vereins, Jaqueline Kaldewey.

Den ersten Prüfungsteil bildeten die Begleithunde mit der Unterordnung. Dabei wurde der Gehorsam der Hunde unter Beweis gestellt. Entscheidend war für den Richter, dass eine harmonische Zusammenarbeit zwischen Zwei- und Vierbeiner zu sehen ist. „Es ist mir wichtig, dass man den Hunden ansieht, dass sie Spaß haben und nicht unter Angst oder Stress leiden.“ Im zweiten Teil – der sogenannte „Verkehrsteil“ – wurden die Hunde auf ihre Verträglichkeit mit Alltagssituationen wie Radfahrer, Jogger, vorbeifahrende Autos und fremden Hunden überprüft. Die erfolgreich abgelegte Begleithundeprüfung bildet den Grundstein für die weitere hundesportliche Karriere und ist die Einstiegsprüfung für viele weitere Prüfungen im Hundesport.

Folgende Teilnehmerinnen haben die Begleithundeprüfung erfolgreich absolviert: Johanna Havestadt mit Mischlingshündin „Maja“, Lenya Barzik mit Mischlingsrüden „Keks“, Marlena Austermann mit Australian Shepherd Hündin „Ella“, Katrin Lünstroth mit Golden Retriever Hündin „Emma“, Christa Cegiel mit Mops Hündin „Nelly“ und Theresa Kalla mit Mischlingshündin „Sally“.

Eine Steigerung der Begleithundeprüfung ist die IBGH. Hier sind die Ansprüche an das Mensch-Hund-Team höher. Aber auch diese Aufgaben wurden mit Bravour gemeistert. In der IBGH-1 ging Claudia Rosseck mit „L´una von der Patternen Mühle“ an den Start. Sie holte 90 von 100 Punkten. Auch Martina Fitz mit Schäferhund „Dyke aus der Soester Börde“ absolvierte die IBGH-1 und erreichte 96 Punkte. Anschließend fand die Spürhunde-Gebrauchshunde-Prüfung 2 Stufe B (SGP2B) statt. Hier zeigten Hundeführerin Petra Lerche und ihr Deutscher Schäferhund „Zenjo von der Schiffslache“ ihr Können. Das Mensch-Hund-Team erreichte ein Gesamtergebnis von 284 Punkten.

Am Ende der Prüfung bedankten sich Prüfungsleiterin Jaqueline Kaldewey, Leistungsrichter Heiko Grube und der Vereinsvorsitzende Ernst Barzik bei allen Beteiligten, die zum Gelingen der Prüfung beigetragen haben. Sie lobten die Teilnehmer für die gezeigten Leistungen und motivierten sie dazu, auf die nächste Hundesportprüfung hin zu trainieren.