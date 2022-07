Erfolgreiche Programme der Sprachbildung

Mit dem Ende des Kindergartenjahrs feierten die Sassenberger Kitas Zauberland und Pusteblume gemeinsam mit Eltern und Kindern den Abschluss eines weiteren erfolgreichen „Griffbereit-“ und „Rucksack-Kita“-Jahrs – und dies trotz der bis vor kurzem geltenden pandemiebedingten Einschränkungen, die diesen Erfolg nicht trüben konnten.

Die vom Ministerium für Kinder, Familien, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW und vom Kreis Warendorf geförderten Sprach- und Familienbildungsprogramme „Griffbereit“ und „Rucksack-Kita“ leben von dem persönlichen Engagement aller Beteiligten (Gruppenleitung, Kita, Eltern und Kinder). Sie sprechen vor allem Eltern und Kinder im Alter von ein bis drei beziehungsweise vier bis sechs Jahren an, die über eine Migrationsgeschichte verfügen und in deren Familien Mehrsprachigkeit gelebte Erfahrung ist.

Von Woche zu Woche finden gemeinsame Treffen statt, bei denen immer konkrete Spielideen und altersgemäße Themen im Mittelpunkt stehen, die die kindliche Entwicklung unterstützen sowie das Erlernen der deutschen Sprache und der jeweiligen Familiensprache fördern. Ebenso wichtig sind gemeinsame Aktivitäten und Aktionen vor Ort, die das Gemeinschaftsgefühl stärken und gerade neu zugewanderten Familien Wege zur Teilhabe ebnen.

Eng miteinander verzahnt

Dabei sind „Griffbereit“ und „Rucksack-Kita“ eng miteinander verzahnt – Eltern und Kinder werden bis zum Ende der Vorschulzeit durchgängig beteiligt und die (Sprach-)Bildungsprozesse entsprechend unterstützt. So wird eine wertvolle Basis für den kindlichen Entwicklungsweg gelegt.

In Sassenberg werden beide Programme mittlerweile seit mehr als acht Jahren in Kooperation mit dem Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf und dem Kommunalen Integrationszentrum Kreis Warendorf umgesetzt. In beiden Kitas kommen dabei gerade in sprachlicher Hinsicht vielfältige Familien zusammen, die begeistert an den von den Elternbegleiterinnen Lisa Sonberg („Rucksack“-Kita Zauberland), Katarzyna Kortwinkel („Rucksack“-Kita Pusteblume) und Nadine Hoffmann („Griffbereit“-Kita Pusteblume) organisierten Angeboten teilnehmen. Auch während der Einschränkungen im Herbst und Winter wurde kontinuierlich weitergearbeitet – durch den Einsatz von Postsystemen, Anleitungsvideos, Basteltüten und die digitale Kommunikation. Aufgrund dieser Kreativität gelang dann zum Ende des Kita-Jahres zur großen Freude aller der nahtlose Übergang zu Präsenztreffen.

Interessierte Familien können sich melden

„Abschluss“ bedeutet dabei nicht „Ende“ – nach den Sommerferien gehen beide Programme in die nächste Runde und interessierte Familien, die gerne mitmachen möchten, sind eingeladen, sich bei Alime Bas (Leitung Kita Zauberland, Mail: kita-zauberland@sassenberg.de, 0 25 83 / 30 35 86) oder Nadine Hoffmann (Mitarbeiterin Kita Pusteblume, Mail: kita-pusteblume@sassenberg.de, 0 25 83 / 36 70) zu melden.