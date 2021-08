„Abschalten vom Stress des Alltags und Erholung in der Ruhe der Natur finden.“ Für Klaus-Peter Kranke, Vorsitzender des Kreisfischereiverbandes Warendorf, gibt es keine schöneres Hobby als Angeln. Die Corona-Pandemie habe dem Verein einen großen Zulauf beschert, berichtet Kranke. Darunter waren auch viele junge Leuten, die sich für diesen besonderen Sport in der Natur interessierten.

In normalen Jahre habe der Verein rund 50 bis 60 Neuaufnahmen, in diesem Jahr seien es jetzt schon 48.“ Immer mittwochs findet von April bis Oktober für Kinder und Jugendliche von 17 bis 19 Uhr deshalb ein „Schnupperangeln“ am Emssee statt. „Wir sind immer sehr froh, wenn wir junge Menschen in unseren Reihen neu begrüßen dürfen“, sagt der Vorsitzende. Der Kreisfischereiverein habe ein sehr aktive Jugendgruppe. „Wenn die jungen Menschen dann auch noch ihre Eltern begeistern können, bei uns mitzumachen, ist das noch einmal schöner.“

Der Kreisfischereiverein kümmert sich um fast 100 Hektar Wasserfläche im, Kreisgebiet. Dazu gehören der Feldmarksee, der Emssee, der Gröblinger See, der See am Butterpatt und die Ems von der Neumühle bis Einen und der Axtbach von Beelen bis zur Ems. Das bedeutet nicht nur, dass dort geangelt wird, der Verein übernimmt auch die Hege und Pflege der Bereiche. „Dazu gehören unter anderem Müllsammelaktion und Das Schneiden von Sträuchern“, erklärt Kranke. Vor Corona seien diese Arbeitseinsätze mit einem gemütlichen Beisammensein ausgeklungen – jetzt fänden sie in kleinen Gruppen mit Abstand statt. „Aber wir finden kreative Lösungen, um das miteinander im Verein weiter zu pflegen“, ist der Anglerchef überzeugt.

Für Neueinsteiger bietet der Verein Vorbereitungskurse auf die Fischereiprüfung an. In diesem Jahr konnten pandemiebedingt bisher keine Prüfungen angeboten werden. Bereits laufende Kurse seien abgebrochen worden, sagt Kranke. „Wir hoffen, dass wir diese neu anbieten können und ab Oktober auch wieder Prüfungen stattfinden. Mittlerweile gebe es in ganz NRW etwa 2000 Interessierte, die darauf warten, die Prüfung ablegen zu dürfen.

Ein weiteres Projekt, dass sich der Verein auf die Fahnen geschrieben hat, ist die Renaturierung der Ems. „Es ist unglaublich schön zu sehen, wir die Gewässer zum Positiven verändern. Schon kurze Zeit nachdem die Bagger da waren, seien bereits die ersten Uferschwalben eingetroffen. „Das ganze Projekt entwickelt sich eigendynamisch. Wir haben damit viele neue Räume für die Natur geschaffen.“ Den Erhalt der Artenvielfalt im und rund um das Gewässer ist ebenfalls etwas, was den Mitgliedern des Angelvereins sehr wichtig ist. „Zu erleben, wie sich Gewässer – auch durch unserer Unterstützung – zum Positiven verändern, mache und ein wenig Stolz.“

Besondern willkommen sind im Kreisfischerein auch Frauen. Das weibliche Geschlecht sei bei diesem Sport etwas seltener vertreten, berichtet Kranke. Er rät Mädchen und Frauen, es einfach einmal auszuprobieren und sich von dem einzigartigen Naturerlebnis begeistern zu lassen.