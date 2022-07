Erlebnisreiche Tour durch das Artland

Von A wie „Apfelbank“ bis Z wie „zu bleibende Bahnschranke – so könnte die Fahrradtour der KFD Sassenberg durch das Artland zusammengefasst werden.

Das warme Wetter hielt die 16 Frauen der KFD Sassenberg nicht ab - sie starteten ihre Tour nach einer kurzen Busanreise in Bramsche. Erster Zwischenstopp auf der von Walther Bunselmeyer geführten Tour entlang der Hase war das Kloster Malgarten. Das ehemalige Benediktiner Kloster ist nunmehr in Privatbesitz und bietet jetzt Raum für Inspiration und Erholung. Nächstes Ziel war das Kloster Lage bei Rieste, das im letzten Jahr von Franziskaner-Minoriten übernommen wurde. Ein spontaner Vortrag eines der

Franziskaner-Mönche bot Einblick in Geschichte und Traditionen des Klosters. Dazu gehört beispielsweise das Tragen des Kreuzes der Gemeindemitglieder bei Krankheit und Not von Familienangehörigen und Freunden. Im Anschluss wartete der Alfsee mit einer Stärkung auf die Frauen.

Hinter dem Deich den See umrunden

Hinter dem Deich galt es, den See zu umrunden, um an einen Bahnübergang zu gelangen, der aus Sicherheitsgründen stets geschlossen ist. Spannend daran: Durch das Betätigen der Klingel wird geprüft, ob sich ein Zug nähert, um dann den Bahnübergang für die Passanten freizugeben. Die weitere Strecke führte an der Hase entlang bis nach Bersenbrück, wo sich die Frauen an einer reich gedeckten Tafel mit Kaffee und Kuchen für den Endspurt rüsten konnten. Vorbei an sogenannten Apfelbänken, die neben einer Sitzgelegenheit auch als Leiter dienen, um sich Äpfel aus dem nebenstehenden Baum zu pflücken. Das Land Niedersachsen hat diese Bänke bewusst platziert, um zum einen Obstbäume zu erhalten und zum anderen Passanten die Möglichkeit zum Pflücken zu bieten.

Nach rund 60 Kilometern endete die Tour in Quakenbrück. Auf dem Rückweg wurden bereits Ideen für Ziele der Radtour im nächsten Jahr gesammelt