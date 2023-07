Erste Saisonbilanz für die DLRG Ortsgruppe

Während Gäste des Badestrands am Feldmarksee die Sonne genießen oder sich im See eine Abkühlung erhoffen, sorgen Stefan Pelster und seine Mitstreiter für die nötige Sicherheit. Pelster ist Vorsitzender der Sassenberger DLRG-Ortsgruppe. Im Normalfall leisten drei Aufsichtspersonen ihren Dienst; alternativ kommt städtisches Personal zum Einsatz. Der DLRG-Personenpool ist etwa 50 Personen groß, darunter neben 20 Sassenbergern auch Schwimmer aus Warendorf, Telgte oder Münster.

„Wenn hier 8.000 Leute am Strand gelegen haben, haben wir auch schon mal mit elf Leuten Wache gehalten.“ Das seien aber eher Ausnahmetage. Die Badesaison verlaufe bislang recht ruhig, berichtet Pelster im Gespräch mit unserer Redaktion. Dreimal sei man alarmiert worden, was auf dem Niveau der Vorjahre liege. Dabei beschränke sich das Einsatzgebiet nicht auf den Feldmarksee. „Wenn irgendwo im Kreis Warendorf die Meldung kommt 'Person in Wasser' wird die DLRG zur Unterstützung mitalarmiert.“ Dies betrifft die Sassenberger, Telgter und Warendorfer DRLG-Ortsgruppen sowie die Feuerwehr Ahlen. Ein Großeinsatz inklusive Polizeihubschrauber in jüngster Vergangenheit dürfte lange im Gedächtnis bleiben.

Für Stefan Pelster war das Boot das Einsatzmittel der Wahl auf dem Feldmarksee. Foto: Christopher Irmler

„Das war der größte Einsatz, den wir hier am See hatten“, erinnert sich Pelster an die ergebnislose Suche Anfang Juli im Feldmarksee, bei der nach einem vermeintlich Untergegangenem gesucht wurde.

Auch abseits dieses besonderen Ereignisses können die Rettungsschwimmer sich nicht über mangelnde Beschäftigung beklagen. Die Ehrenamtlichen unterstützen Anfang August erneut mit 65 Helfern den traditionsreichen Feldmarktriathlon. Für sie ist die Großveranstaltung seit der ersten Auflage ein fixer Termin im Kalender. Einen Einsatz der besonderen Art absolvierten André Altenau, Stefan Hahn, Lena Holtermann, Nico Hülsmann und Stefan Pelster am Donnerstagabend.

Stefan Pelster zeigt die neuen Möglichkeiten im Sanitätstrakt der Wache. Foto: Christopher Irmler

Bei Sprühregen und leichtem Wind brachten sie die in diesem Jahr noch gar nicht zum Einsatz gekommene Schwimminsel auf ihren vorgesehenen Platz im See. Mancher Haken der älteren Konstruktion war in der Vergangenheit zu Bruch gegangen. Pelster & Co. wussten sich mit Ersatz aus dem 3D-Drucker zu behelfen. Nach gut dreistündigem Arbeitseinsatz war die Plattform an der gewünschten Stelle fixiert. Die Badegäste müssen sich allerdings noch ein wenig gedulden, bis die Insel wieder offiziell freigegeben wird. Für die Taucher André Altenau und Stefan Hahn folgte ein weiterer Einsatz am Steg der Waspo. Ein Autoschlüssel sei hier vor einigen Tagen ins Wasser gefallen. Jederzeit würden sich die ehrenamtlichen Helfer für personellen Nachwuchs freuen.

Bei gutem Wetter dürfte auch die große Anzeigetafel wieder zum Einsatz kommen. Foto: Christopher Irmler

Der Besitz des Seepferdchens sei nicht einmal Bedingung, so Pelster. Vom absoluten Anfänger bis zum Profi seien alle willkommen. Er verweist auf den Iraner Samuel. „Er kam im letzten Jahr dazu, mittlerweile ist er Rettungsschwimmer.“ In Sachen Infrastruktur sieht Pelster die DLRG bestens aufgestellt. Mit dem Bau des Piratenschiffes am Feldmarksee brachen für den Ortsverein neue Zeiten an. So befindet sich die Wachstation im modernen Neubau an der Promenade. „Das ist eine erhebliche Verbesserung. Wir haben jetzt einen großen Sanitätsbereich“, freut sich Pelster über einen der Vorzüge. Die Voraussetzungen sind also gar nicht so schlecht, um im kommenden Jahr das 60-jährige Bestehen der Ortsgruppe zu feiern.