Erzieherin mit viel Herzblutbeginnt neuen Lebensabschnitt

Abschied nehmen heißt es nun für die Kinder, Erzieher, Erzieherinnen und Eltern: Petra Ostholt hat nach mehr als 21 Jahren ihren Dienst im St.-Marien-Kindergarten beendet.

Nachdem sie damals für einige Wochen vertretungsweise im Kindergarten tätig war, hat Petra Ostholt für sich entschieden: „Sobald eine Stelle im St.-Marien-Kindergarten frei wird, werde ich mich dort sofort bewerben.“ Bereits ein halbes Jahr später war es dann so weit und sie konnte in der „Grünen Gruppe“ starten. In den vergangenen 15 Jahren war sie dann als Gruppenleiterin in der „Blauen Gruppe“ tätig. Diese Aufgabe hat Petra Ostholt bis heute mit Leib und Seele ausgefüllt, heißt es in einer Pressemitteilung der Einrichtung. Trotz der vielen Veränderungen und steigenden Anforderungen, die der Beruf der Erzieherin mit sich bringt, ist es ihr gelungen, sich ihr Herzblut für die Kinder zu erhalten.

Dabei verließ Petra Ostholt die Einrichtung mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Einerseits empfand sie laut Pressemitteilung Freude auf den neuen Lebensabschnitt. Andererseits würde sie „ihre Kinder“ sehr vermissen. Für das gesamte Team ist heute schon klar: „Petra wird mit ihrer unendlichen Energie an allen Ecken und Enden fehlen. Gleiches gilt für ihr Engagement und besonders für ihre spontane Präsenz im Alltag.“

Fragt man Petra Ostholt nach ihren Plänen, stehen ihre sieben Enkelkinder an erster Stelle. Doch zunächst heißt es Abstand gewinnen, denn sie fährt einige Tage in den wohlverdienten Urlaub.