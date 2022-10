„Viele Hände – schnelles Ende“ lautet eine sprichwörtliche Weisheit rund um die Ernte. Und diese passt genau auf das Erntedankfest der Frauengemeinschaft. Die KFD hatte ausnahmsweise an einem Nachmittag zur Gemeinschaftsmesse und einem Mitbring-Büfett eingeladen.

Und die Frauen kamen in Scharen. Darüber freuten sich das neunköpfige Vorbereitungsteam, welches ab 15 Uhr im Pfarrheim leckeres Brot, Aufstriche und auch Kuchen annahm und auch das Messvorbereitungsteam, dass neben Texten und Liedern für einen wunderschönen Altarschmuck gesorgt hatte. Die Messe stand unter dem Leitthema „Danken, Denken, Tun – es ist genug für alle da“: „Danken für die Früchte der Erde, von denen wir leben. Bedenken, dass wir viel mehr haben als zum Leben notwendig ist. Und Tun, in dem wir mit denen teilen, die hungern“, so war es auf dem farbenprächtigen Erntedank-Plakat in der Kirche zu lesen, und die Frauen setzten das Thema auch gleich in die Tat um. Sie dankten der Organistin Elke Blienert mit einem herbstlichen Blumenstrauß für ihre wunderschöne musikalische Begleitung und Gestaltung der Messen.

Marion Micke und Brigitte Scheiper (r.) Foto: Foto: Michèle Waßmann

Nach dem stimmungsvollen Gottesdienst stärkten sich die Frauen beim prächtigen Büfett. Gekostet wurde von den unterschiedlichsten Brotsorten (vom Walnuss-Apfel-Möhrenbrot bis hin zum Dinkelbrot mit Lupinensamen) und Aufstrichen (von süßen Marmeladen bis zu herzhaftem Paprika-Dip). Dabei wurde viel gelobt, gedankt und natürlich auch Rezepte ausgetauscht. Die nächste Gemeinschaftsmesse ist am 15. November – wie gewohnt dienstags um 8 Uhr mit anschließendem Frühstück in der Mühle. Auch da sind wieder viele helfende Hände im Einsatz.