Fahrt zur Klimakommune geplant

Den offiziellen Teil der jüngsten Mitgliederversammlung meisterten die Verantwortlichen der Freien Wähler-Gemeinschaft zügig. Im Saal der Gaststätte Artkamp-Möllers war am Freitagabend vor allem die Wiedersehensfreude unter den Mitglieder der FWG groß. Nach zweijähriger Zwangspause konnte endlich die geschätzte Tradition des gemeinsamen Spargelessens fortgesetzt werden.

Turnusgemäße Wahlen standen nicht auf der Agenda, der Rückblick fiel coronabedingt erwartbar überschaubar aus. Der Vorsitzende Karsten Schuckenberg erinnerte unter anderem an die Teilnahme an der 900-Jahr-Feier der Stadt am 6. November sowie die Einweihung des neuen Vorplatzes der Johannesschule. „Es ist zwar ein teures Projekt, aber schaut es euch an. Es hat sich gelohnt.“

Ferienspiele und Bildungsfahrt

Schuckenberg warf auch den Blick nach vorn. Die FWG wolle sich erneut im Rahmen der Ferienspieltage engagieren. Am 20. Juli soll ein Bus zum „Nimmerland“ aufbrechen; bis zu 75 Kinder können angemeldet werden. Für den 5. August ist eine Besichtigung des Dorfgemeinschaftshauses sowie des Sportlerheims des SC Füchtorf geplant. Am 15. Oktober wollen die Freien Wähler eine Busfahrt zur Klimakommune in Saerbeck anbieten. Hierzu sind alle Bürger eingeladen.

Viele schon 30 Jahre engagiert

Neben dem Verlesen des Protokolls durch Schriftführer Raphael Bröckers legte Kassiererin Birgit Molsberger das Zahlenwerk vor; Martin Lange bestätigte eine einwandfreie Kassenführung. Lange wird im kommenden Jahr gemeinsam mit Karin Schuckenberg die Kasse prüfen. Schuckenberg folgt auf Ewald Vogelsang.

Vor dem gemeinsamen Essen nutzte der Vorstand die Gelegenheit, verdiente Mitglieder auszuzeichnen. Franz-Josef Bröking, Hiltrud Brüggemann, Thomas Dieckmann, Johannes Fischer, Ludwig Heseker, Peter Holz, Karola Laumann, Franz-Josef Linnemann, Josef Niehus, Walter Nieße, Herbert Oertker, Michael Querdel, Josef Stratmann, Peter Thesing, Reinhard Versmold und Heinrich Westbrink engagieren sich seit 30 Jahren in der FWG, vor 20 Jahren entschieden sich Agnes Oertker, Birgit Ostholt und Anton Röhl zu diesem Schritt. Seit zehn Jahren gehört Raphael Bröckers zu den Freien Wählern.