Fanfarenzug dankt für „große Geste“

Der Heimatpreis, den das Land auslobt und die Stadt Sassenberg vergibt, ging in diesem Jahr auf Wunsch der Jury an die Sassenberger Musikzüge (WN berichteten). Der dritte Preisträger, der Fanfarenzug Sassenberger Landsknechte hatte aus seiner Sicht besonderen Grund zur Freude und teilt diesen in einer Pressenotiz mit. Der Fanfarenzug Sassenberger Landsknechte sei mehr als nur ein Name heißt es darin. „Unser Verein ist unser zu Hause, beheimatet unsere kleine Schwester, unseren großen Bruder, unsere beste Freundin oder unseren ältesten Kumpel. Es hat immer jemand ein offenes Ohr, einen klugen Ratschlag, einen lockeren Witz oder eine unvergessliche Anekdote auf den Lippen. Uns verbindet nicht nur die Musik miteinander, sondern auch all die vielen kurzen und langen Geschichten, die wir jedes Jahr aufs Neue schreiben.“

Heimat das sei aber nicht nur der Verein sondern auch Sassenberg. „Wir bedanken uns bei der Stadt Sassenberg dafür, uns bei der Vergabe des Heimatpreises 2022 mit dem 3. Platz bedacht zu haben. Unser Dank gilt aber vor allem dem Spielmannszug Sassenberg, der völlig selbstlos sein Preisgeld mit uns teilte; dies ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit – wir sind noch immer beeindruckt von dieser großen Geste. Ein Dankeschön auch an das Gebrasa Blasorchester, die dem Vorschlag des Spielmannszugs das Preisgeld gleichmäßig auf die Gewinner zu verteilen gefolgt sind.