Farwick-Achterholt ist ernüchtert

Angela Merkels Aufforderung „Wir schaffen das!“ war kein halbes Jahr alt, als Gabi Farwick-Achterholt im Februar 2016 die neu geschaffene Stelle einer Flüchtlingskoordinatorin der Stadt Sassenberg antrat. Jetzt, sechs Jahre später geht die Powerfrau auf eigenen Wunsch. Sie hat viel erreicht, aber macht auch keinen Hehl daraus, dass sie ernüchtert ist.

Bis zur letzten Minute wirkt die Flüchtlingskoordinatorin engagiert und involviert, kümmert sich um psychologische und soziale Schwierigkeiten ihrer Kundschaft ebenso, wie um Formalitäten und Bürokratie. „Meine Enttäuschung liegt nicht an denen, die ankommen“, stellt sie denn auch sofort unmissverständlich klar. „Ich bin enttäuscht, weil sich über die Zeit die Strukturen nicht verändert haben.“ Die Corona-Pandemie hat ihre Arbeit dann zusätzlich erschwert: Nicht nur, dass persönliche Kontakte und Angebote soweit wie möglich zurückgefahren wurden. „Durch Corona ist dann auch noch einmal mehr aufgeploppt, wie schwierig es ist, mit Behörden zu kommunizieren“, kritisiert die Flüchtlingskoordinatorin. Die Antragsflut zu bearbeiten und den Menschen zu helfen, die notwendige Bürokratie zu bewältigen, mache die Aufgabe anstrengend.

Dabei spricht sie auch von ausgesprochen guten Erfahrungen: Mit der Arbeitsvermittlung der Agentur für Arbeit etwa. Diese hatte zwischenzeitlich eine effektive Schwerpunktstelle für die Eingliederung von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt gebildet. In Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und den Schulen, namentlich der Johannesschule, seien zudem Strukturen entstanden, um die Kinder erfolgreich zu unterstützen und auch die Zusammenarbeit mit der Stadt, etwa bei Wohnungsfragen, sei gut. Beim Ausländeramt dagegen registriert sie „Luft nach oben“.

Sechs Jahre als Flüchtlingskoordinatorin

Die sechs Jahre als Flüchtlingskoordinatorin haben ihr einen ganz eigenen Blick auf die Flüchtlingsthematik verschafft. „Integration, das Wort mag ich nicht mehr“, gibt „Frau Gabi“, wie ihre Schützlinge sie oft nennen, beinah ein wenig trotzig zu. Ehe sie ihre Fühler ausstrecken können, benötigten die Menschen aus kriegs- und krisengeschüttelten Regionen aus ihrer Sicht zunächst ein stabiles Fundament, das auf vier Pfeilern ruhe: „Sie brauchen als erstes Sicherheit bei Wohnen und Aufenthalt. Dann müssen sie Vertrauen fassen. Wir helfen beim ‚ersten Schritt über die Hausschwelle‘.“ Die Sprache zu lernen und Arbeit zu finden, seien die beiden weiteren Pfeiler. Erst wenn dieses Fundament nicht mehr wackele, sei das gelungen, was sie „Ankommen“ nennt. Danach könnten die Menschen anfangen, sich zum Beispiel im deutschen Vereinsleben aktiv zu integrieren. „Am Anfang war da zu viel Euphorie“, setzt sie auf Zeit.

Abebben der Flüchtlingswelle

Mit Abebben der Flüchtlingswelle habe sich die Willkommenskultur verändert, beobachtet die Flüchtlingskoordinatorin rückblickend. Durch Corona sei dann schließlich nicht nur die ehrenamtliche Unterstützung weitgehend zum Erliegen gekommen, sondern alle persönlichen Ansätze sozialer Arbeit. Die sinkende Zahl Zugewiesener bedeute allerdings nicht unbedingt weniger Arbeit: „Wir kriegen viele schwierige Fälle“, erzählt die Flüchtlingskoordinatorin nachdenklich. Zudem schlagen strukturelle Schwächen, etwa bei der Organisation von Sprachkursen, verstärkt negativ zu Buche: „Die Menschen warten und warten, bis ein Kurs zustande kommt, und wir können nichts machen.“

Sozialamtsleiter Helmut Helfers und Flüchtlingsbeauftragter Rick Schulze Foto: Ulrike von Brevern

Seit 2020 hat Gabi Farwick-Achterholt mit Rick Schulze einen Kollegen an der Seite, der sich vor allem um alleinreisende Männer kümmert. Sie konzentriert sich seither auf Familien, Frauen und Kinder. Schulze, studierter Staatswissenschaftler, arbeitet zudem an einem Konzept, das Integration in Sassenberg maßgeschneidert verbessern soll. „Wir wollen alle Akteure an einen Tisch bringen“, erzählt er. Auch die Unternehmen am Ort sollten noch besser eingebunden werden: „Wir können nicht fertig ausgebildete Leute liefern“, merkt Sozialamtsleiter Helmut Helfers. Doch es sei im höchsten Maße frustrierend, wenn für die Neubürger nur unqualifizierte Zeitarbeit bleibe. „Die Menschen verschwenden ihr Leben.“

Nicole Palsherm ist neue Flüchtlingsbeauftragte der Stadt Sassenberg Foto: Ulrike von Brevern

Die Nachfolgerin für Gabi Farwick-Achterholt kommt aus dem eigenen Haus: Nicole Palsherm, bislang Erzieherin in der Kita „Zauberland“ mit Zusatzausbildung als Familienberaterin geht hochmotiviert an die Arbeit. „Das ist wichtig, diese Aufgabe muss Spaß machen“, betont Helfers, „Man muss Herzblut dafür mitbringen.“ Ab Montag wird Gabi Farwick-Achterholt ihre Nachfolgerin mit den Familien bekanntmachen, um einen möglichst nahtlosen Übergang zu schaffen. Denn mindestens einen Erfolg kann sie (mit) verbuchen: Bei vielen Geflüchteten läuft derzeit die dreijährige Wohnsitzauflage aus, berichtet Helfers. Gerade Familien entschieden sich jedoch weiter für Sassenberg. „Die Kinder sind hier verortet, darum wollen sie hier bleiben“, sagt Helfers. Sie sind angekommen.