Fast zwei Jahrzehnte als Küsterin

Viel Herzblut hat Christa Sickau in ihre Aufgabe als Küsterin gesteckt. Nun wurde sie nach fast zwei Jahrzehnten in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Walter Twehues, Martina Wiegert, Susanne Schlatmann, Mechthild Ellebracht, Hedwig Möllers, Pater Joseph und Josef Kerßenfischer nutzten am Samstagabend die Gelegenheit, Christa Sickau (4.v.l.) in den wohlverdienten Ruhestand zu verabschieden.

An ihrem letzten Arbeitstag stand Christa Sickau im Mittelpunkt des Geschehens. Hatte sie seit 2003 – zunächst kommissarisch in Vertretung für ihre Vorgängerin Käthe Schollmeyer, ab 2004 dann hauptamtlich – den Dienst der Küsterin in der katholischen Pfarrgemeinde eher im Hintergrund getan, verabschiedete sie sich am Samstag in der Kirche von der Gemeinde.

Mechthild Ellebracht war von der Abschiedsrede derart angetan, dass sie Sickau attestierte, sie hätte Pastor werden können. „Ich habe die Gottesdienste gerne für die Gemeindemitglieder vorbereitet“, blickte Sickau im Pfarrheim auf fast zwei Jahrzehnte in der Gemeinde zurück. Eine derartige Aufgabe lasse sich nur mit Herzblut meistern. Ihr besonderer Dank gelte ihren vier Kindern und ihrem Lebensgefährten.

Neun Priester und Pater zelebrierten in dieser Zeit Gottesdienste, Prozessionen, Trauungen oder Beerdigungen, viele Messdiener kannten Sickau ab ihrer Erstkommunion und blieben noch als Obermessdiener aktiv. Übrigens: Mit Enkel Emil dürfte auch die familieninterne Tradition der Messdiener bald fortgesetzt werden.

„Mittlerin vieler Informationen“

An die lange gemeinsame, facettenreiche Zeit erinnerte auch Walter Twehues, der stellvertretend für den verhinderten Pfarrer Andreas Rösner einige Worte an die Verabschiedete richtete. Sie sei eine „Mittlerin vieler Informationen“ gewesen.

Einerseits freue sie sich über das Plus an freier Zeit, so Sickau. Allzu viele konkrete Pläne gibt es allerdings wohl noch nicht. „Ich muss mich jetzt neu orientieren, einen neuen Weg finden.“ Aber angesichts von sechs Enkeln dürfte sie wohl kaum über Langeweile klagen.

Zudem machten ihr ihre Arbeitskolleginnen noch das eine oder andere Abschiedsgeschenk. Pfarrsekretärin Susanne Schlatmann etwa überreichte Sickau eine Weinrebe für den heimischen Garten und erklärte: „Damit Du weiter im Weinberg des Herrn tätig sein kannst.“ Verbunden mit einem Ratgeber für angehende Winzer, hoffte sie auf eine erfolgreiche Ernte und die gemeinsame Weinverkostung.