FDP hofft auf zwölf Prozent plus X

Große Wiedersehensfreude bei der FDP: Am Donnerstagabend trafen sich die Liberalen aus Sassenberg und Füchtorf zum Ortsparteitag in der Gaststätte Artkamp-Möllers. „Ein Parteitag in diesen Tagen ist immer speziell“, begrüßte Johannes Philipper die Anwesenden.

Damit erinnerte der Vorsitzende einerseits an die Corona-Pandemie, andererseits an die Folgen des Ukraine-Kriegs. Er habe den Eindruck einer großen Willkommenskultur und dankte der Bevölkerung für die Bereitschaft, Geflüchtete aufzunehmen. „Ich glaube, das hat Beispielcharakter.“ Im Verlauf der Versammlung bestätigten die Liberalen ihren Vorsitzenden einstimmig im Amt. Auch sein Stellvertreter Sven Blüthgen, Schatzmeister Christian Rennemeier und die beiden Beisitzer Peter Degen und Kevin Hagedorn fuhren derartige Ergebnisse ein. Angesichts der großen Einstimmigkeit sprach Stefan Wöstmann augenzwinkernd von sozialistischen Verhältnissen.

Im Rahmen des Ortsparteitags stellte sich Ron Schindler, Direktkandidat des hiesigen Wahlkreises, den Parteifreunden näher vor. Er betonte die Wichtigkeit persönlicher Treffen als Ausdruck gelebter Demokratie und des Austauschs. Sein politischer Schwerpunkt liege im Bereich Familie und Bildung. Schindler sprach über nötige Anstrengungen in Sachen KiTa-Ausbau und der zeitgemäßen Ausstattung von Schulen. „Gute Bildung für Schüler in NRW ist das wichtigste Ziel.“ Er verwies auf die Stadt Oelde, wo ein Mitarbeiter nicht nur die städtische IT manage, sondern zugleich das Lehrpersonal im Umgang mit Ipad und Co. schule. Ein derartiger Ansatz sei auch in anderen Kommunen denkbar und vermeide einen Kompetenzkonflikt zwischen Kommunen und den für Bildung zuständigen Bundesländern. Sven Blüthgen berichtete aus dem Stadtrat und bezeichnete die Digitalisierung als Herzensangelegenheit der FDP. Er thematisierte auch die Sanierung des Freibads. „Eine vollständige Schließung in der Saison 2023 wird es mit uns definitiv nicht geben.“

Es müsse über Alternativen - etwa Baumaßnahmen in Etappen - nachgedacht werden. Für die nahenden Landtagswahlen gab Johannes Philipper ein ehrgeiziges Ziel aus. Er hoffe auf zwölf Prozent plus x.