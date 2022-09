Feiern wird in Zukunft schwieriger

Die Betreiber des Hotels Börding reagieren auf die explodierenden Energiekosten und machen den letzten größeren Saal in Sassenberg im Winter dicht. Auch danach soll dort nicht mehr bis in die Nacht gefeiert werden. Damit stehen als erstes die Karnevalisten mit ihrem Sitzungskarneval auf der Straße. Die Idee einer Festhalle tritt derweil auf der Stelle.

Die Karnevalisten des KCK Sassenberg haben zur Zeit ein massives Problem: Statt sich der Vorfreude auf die fünfte Jahreszeit hinzugeben, müssen sich die Narren nach einer neuen Bleibe für ihre Sitzungen und den Prinzenball umschauen: Der Saal Börding, der letzte größere Saal in Sassenberg, bleibt in diesem Winter geschlossen. Er werde auch künftig für Veranstaltungen, bei denen bis in die Nacht gefeiert wird, nicht mehr zur Verfügung stehen, kündigte der Besitzer des Hotels Börding, Thomas Wolfslau gegenüber den Westfälischen Nachrichten an. Damit stellt sich einmal mehr die Frage nach Alternativen für Feiernde in einer Größenordnung von 100 bis 200 Personen.

„Es ist schade“, sagt Thomas Wolfslau ungewöhnlich versonnen über den Rückzug. Da spricht der Sassenberger aus ihm. Doch für den Immobilienmanager ist ebenso klar: „Ein Saal ist heute ein Kropf, der über ist.“ Speziell angesichts explodierender Energiepreise, mangelndem Personal und verwaltungstechnischer „Regulierungswut“ für die Gastronomie. Den 280 Quadratmeter großen Saal zu heizen, sei schlicht unwirtschaftlich, wenn sich allein die Gaskosten von 10 000 Euro pro Jahr verfünffachten. Wie überall in der Gastronomie leidet der Betrieb zudem darunter, dass Personal in der Corona-Zeit in andere Jobs abgewandert ist.

„Es ist jetzt vielleicht ein, zwei Jahre früher gekommen als gedacht“, sagt Wolfslau. Aber mit seiner Frau Irmgard ist er sich einig: „Man muss sich entscheiden, was man machen will.“ Für Frühstücksgesellschaften, Beerdigungskaffees oder Vereinssitzungen stünde weiter das Kaminzimmer und der vordere Teil des Hotels zur Verfügung – immerhin für bis zu 100 Personen.

Den Karnevalisten hilft das nichts. Sie spielen verschiedene Szenarien durch, von der mehrfachen Nutzung der Herxfeld-Halle bis zum Zeltverleih, erläutert KCK-Präsident Ulrich Krewerth ernst. „Jedes hat Vor- und Nachteile. Vielleicht müssen wir den Terminplan umstrukturieren. Im Worst Case müssen wir auch streichen.“

Die Laienspielschar Sassenberg, die früher ebenfalls bei Börding auftrat, ist für ihre Aufführungen im Oktober in der Schützenhalle untergekommen und dafür ist sie sehr dankbar, sagt ihr Vorsitzender Ludger Voß. Doch nach Willen des Schützenvereins, sollen solche Gastspiele absolute Ausnahme sein. Man sei kein Hallenvermieter. Das sei auch den Anwohnern gar nicht zuzumuten. Ähnlich ist die Situation in der Herxfeldhalle, für die es die Genehmigung für drei größere Veranstaltungen pro Jahr gibt, erläutert Bürgermeister Josef Uphoff.

Für eine Festhalle für bis zu 200 Personen setzt sich seit einiger Zeit Gebrasa-Musiker, Ex-Karnevalsprinz und Ex-Kommunalpolitiker Christian Borgmann unermüdlich ein. Seit Dezember vergangenen Jahres liegt sein Antrag auf dem Tisch von Rat und Verwaltung, ein entsprechendes Gewerbegrundstück auszuweisen. Borgmann verweist auf drei potenzielle Investoren. Zur Attraktivität eines Ortes gehöre auch das Vereinsleben und damit die Möglichkeit, Veranstaltungen auszurichten, so sein Argument. Aber auch Hochzeiten und andere Familienereignisse brauchten Raum. Daher sieht er die Stadt in der Verantwortung, eine privat finanzierte Festhalle zumindest zu unterstützen.

Die Reaktion von Bürgermeister Josef Uphoff ist zurückhaltender. „Wir fühlen uns verpflichtet, an einer Lösung mitzuwirken“, sagt er, aber auch: „Ich glaube wir stehen noch ziemlich am Anfang der Diskussion.“

Eine Alternative wäre eine gemeinsame Lösung mit Warendorf. Die Bürgermeister seien im Gespräch, sagt Uphoff. In Warendorf werde der Rat in seiner November- oder Dezember-Sitzung noch einmal diskutieren, heißt es aus dem Bürgermeisterbüro in Warendorf.