Großeinsatz am Feldmarksee: Person untergegangen und vermisst

Am Feldmarksee in Sassenberg läuft aktuell ein Großeinsatz. Eine Person soll untergegangen sein und wird jetzt vermisst.

Am Feldmarksee sind auch Taucher der DLRG eingesetzt, um die vermisste Person wiederzufinden.

Großeinsatz am Feldmarksee in Sassenberg: Nach Informationen unserer Zeitung haben Zeugen beobachtet, wie eine Person mit wedelnden Armen im See untergegangen sein soll.

Feuerwehr, Polizei, DLRG und Rettungsdienst sind aktuell vor Ort und suchen mit Booten, Tauchern, Drohnen und einem Hubschrauber nach der vermissten Person.

Die Polizei bestätigte unserer Redaktion den Einsatz, konnte aber noch keine weiteren Details nennen.

Wir berichten weiter.