Ferienspiele in Füchtorf erreichen Rekordnachfrage

Mehr als 200 Anmeldungen erreichten das Orga-Team der Ferienspiele in den vergangen Wochen - weit mehr als in anderen Jahren. Allerdings ist auch das Angebot der Füchtorfer Vereine in diesem Jahr besonders groß. Spontan wurde dann noch ein Schüppchen draufgelegt.

Die Kinder in Füchtorf scheinen nur darauf gewartet zu haben:

Nach zweijähriger Pause finden endlich wieder die Ferienspieltage statt und erreichen bei den Anmeldezahlen gleich einen absoluten Rekord. Mehr als 200 Anmeldungen verzeichnete das Orga-Team Sandra Bücker und Sabine Kuhlmann gegenüber üblichen rund 160. Zugleich konnten die beiden dank Corona-Fördergeldern der Stadt und flexibler Hilfe von Eltern auch ein besonders attraktives und umfangreiches Programm zusammenstellen.

Viele Vereine dabei

Traditionell beteiligen sich viele Füchtorfer Vereine Jahr für Jahr mit eigenen Programmpunkten an den Ferienspielen. Zum Beispiel gibt es eine Fahrt zur Freilichtbühne, eine Fahrt zum Spielcenter Nimmerland, oder zum Kletterwald Ibbenbüren. Auch der Sportverein bietet verschiedene Aktionen an. Das Programmheft, in dem die Angebote gesammelt sind, wurde in den Grundschulen und Kitas verteilt. Die Kinder konnten sich zu den einzelnen Programmpunkten anmelden. Am Donnerstag hielten dann die ersten Ferienkinder stolz den lang ersehnten Ferienpass in Händen, in denen alle gebuchten Veranstaltungen aufgeführt sind. Am Sonntag (12. Juni) besteht noch einmal die Möglichkeit, die Pässe während der Öffnungszeiten der Bücherei im Pfarrheim abzuholen.

Ein Griff zum Telefon genügte.

Bücker und Kuhlmann freuen sich über die „wahnsinnige Resonanz“, die das Angebot bei den Kindern gefunden habe. Bei einigen Veranstaltungen war die Nachfrage so groß, dass am Ende gelost werden musste. Doch Füchtorf zeigte auch in diesem Fall ein Mal mehr seine Stärke: Ehrenamtliche sprangen ein, Kurse wurde erweitert oder verdoppelt. So hielt sich die Zahl der Lose in Grenzen. Für diesen Einsatz möchte sich das Orga-Team auch besonders bedanken. ,,Unglaublich, was in Füchtorf durch ehrenamtliche Helfer auf die Beine gestellt werden kann“, hebt Sandra Bücker staunend hervor. „Wir bieten dieses Jahr zum Beispiel eine Bildhaueraktion an. Hier haben sich mehr als doppelt so viele Kinder angemeldet, als eigentlich vorgesehen waren. Ein Griff zum Telefon genügte. Wir haben einfach einige Eltern angesprochen, ob sie sich vorstellen können, bei der Aktion zu unterstützen. Alle haben spontan zugesagt, somit gibt es jetzt Zusatztermine und es können wesentlich mehr Kinder teilnehmen, als eigentlich geplant war. Und das ist nur ein Beispiel. Wir können wirklich stolz sein, was im kleinen Füchtorf auf die Beine gestellt wird.“

Die Vorbereitungen laufen also auf Hochtouren. Nun muss nur noch die Zeit bis zu den Ferien schnell vergehen.