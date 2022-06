Ferienspiele: Vom Hof bis zu Minigolf

Ein buntes Programm versprechen die Ferienspieltage, die über die Stadt Sassenberg und die katholische Pfarrgemeinde angeboten werden. Die Möglichkeiten reichen von der Radtour zum Bauernhof, über den Besuch im Kletterpark bis hin zu einer Lesung an der „Kläranlage“.

Auch Klettern steht auf dem Programm für die Ferienspiele in Sassenberg.

Mit dem Start der Ferien starten auch die Ferienspieltage, deren Programm die Stadt und die katholische Pfarrgemeinde zusammengetragen haben. Die Grundschüler haben es in den letzten Schultagen in gedruckter Form erhalten. Los geht es gleich am Mittwoch (29. Juni) mit einer Radtour zum Bauernhof Twehues, den die Landfrauen organisieren. 30 Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren können teilnehmen, Anmeldungen sind bis Montag (27. Juni) möglich. Weitere Infos gibt es bei Ulrike Buddenkotte,

0 25 88 / 81 95. Am 2. Juli (Montag) organisiert die FDP für neun- bis 25-Jährige eine Fahrt zum Kletterpark Ibbenbüren (Kai Offers,

01 52/ 02 34 18 69). Am besonderen Ort „Kläranlage“ organisiert das Büchereiteam am 7. Juli für Sieben- bis Elfjährige eine Lesung. Anmeldung ist anders als angegeben während der Öffnungszeiten der Bücherei oder unter koeb-sassenberg@web.de. Am 20. Juli nimmt die FWG 75 Kinder ab sechs Jahren für einen unterhaltsamen Nachmittag mit ins Nimmerland (Raphael Bröckers,

01 75 / 58 0 59 21, raphael.broeckers@t-online.de). Die Kolpingsfamilie lädt am 27. Juli zur Fahrradtour mit Bosseln, Spielen und Grillen ein (Thea Dietz

0 25 83/ 13 15). Ebenfalls mit dem Fahrrad geht es für die Kinder am 30. Juli mit der CDU zum Minigolf bei Schneider-Eggert (Werner Berheide

01 60 /96 24 44 36).