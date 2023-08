Lichterloh brannte am späten Mittwochnachmittag ein Lkw auf der B475 bei Sassenberg. Angaben der Feuerwehr zufolge hatte der Lkw Gemüse geladen. Die Flammen schlugen meterhoch.

Aus bislang ungeklärter Ursache war der Laster offenbar während der Fahrt in Brand geraten. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand, berichtete Wehrleiter Matthias Freese. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Fahrer hatte das Fahrzeug schnellstmöglich verlassen und sich in Sicherheit gebracht.

Die Feuerwehr ging mit Atemschutztrupps gegen die meterhohen Flammen vor. Auch Löschschaum kam zum Einsatz. Dreißig Kameraden des Löschzugs Sassenberg waren unter Leitung von Löschzugführer Patrick Hillebrand bis in den Abend im Einsatz.

Sperrung

Weil Diesel auf die Fahrbahn geriet, wurde auch die Untere Wasserschutzbehörde alarmiert. Die B 475 bleibt wegen Bergungsarbeiten durch eine Spezialfirma über Nacht voll gesperrt.