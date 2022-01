Finaler Umgang mit Nervensägen

Johanna Micke studiert in Osnabrück Germanistik und Kunst. Die 22-jährige Sassenbergerin möchte Lehrerin werden: „Ich bringe Kindern gerne etwas bei“, sagt sie. Doch die Studentin hat noch eine zweite Leidenschaft: Bereits mit elf Jahren hat Johanna Micke das Schreiben für sich entdeckt. „Damals habe ich noch Geschichten geschrieben. Erst mit 18 Jahren bin ich angefangen, Humorvolles zu verfassen. Das liegt mir“, hat die Studentin festgestellt, die unter dem Pseudonym Grace Austin schreibt. Ende des Jahres ist ihr zweites Buch erschienen.

Nervige Macken genau beobachtet

Ihr Debüt unter dem Titel „Ich hasse die Menschheit – Und verdammt wie ich Untertitel hasse “, das im Oktober 2020 im Sassenberger Wreaders Verlag herauskam, behandelt nervige Macken von Menschen generell: kurze und amüsante Texte, die Alltagssituationen beschreiben und den meisten zumindest ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern, aber viele auch lauthals auflachen lassen.

Die Autorin geht mit offenen Augen und Ohren durch die Welt. Sie erzählt in urkomischer Manier über 500 Dinge, die sie an Menschen wirklich hasse und die in ihr das Gefühl auslösten, den Kopf heftig gegen die Wand schlagen zu wollen. Witzige Illustrationen von Jessica Rose ergänzen die Texte passend.

Erste Veröffentlichung im Internet

Bereits zwei Jahre, ehe das Buch entstand, begann Johanna Micke, die unterschiedlichsten leidigen Verhaltensweisen ihrer Mitmenschen auf „Wattpad“, einem Netzwerk für Hobbyautoren, zu veröffentlichen. Immer mittwochs berichtete sie von zehn hassenswerten Menschen, die ihr im Alltag den letzten Nerv raubten. Absurde, witzige oder einfach nur ärgerliche Situationen. Die Resonanz ihrer Follower sei überwältigend gewesen. Ihr Schreibstil gefiel. So sehr, dass Johanna Micke sich entschied, ihre Texte in einem Buch zusammenzufassen. Auch dafür erhält sie seither durch die Bank positive Bewertungen seitens ihrer Leser und Leserinnen.

„ Ich habe das tatsächlich alles erlebt. “ Johanna Micke

Das Buch ist ironisch und gespickt mit einer ordentlichen Portion Sarkasmus. „Ich habe das alles tatsächlich erlebt“, sagt Johanna Micke und muss bei der Erinnerung an manch eine Situation selbst lachen. Ihre Mutter sei ihr größter Fan, sagt sie. „Ich habe einen Punkt im Buch, wo es darum geht, dass ich in der Umkleide etwas anprobiere und sie die Kabine aufreißt und fragt: ‚Und? Passt es?‘ Das ist peinlich. Mama hat beim Lesen Tränen gelacht“, erklärt die Autorin und fügt an, ihre Mutter könne sie jetzt wohl besser verstehen. Offenbar fänden sich aber viele wieder in den Dingen, die sie aufzähle. Ursprünglich habe sie sich an Jugendliche wenden wollen, doch dann habe sich gezeigt, dass das Buch auch Ältere anspricht. „Meine Oma ist auch ganz angetan von dem Buch“, strahlt die Sassenbergerin.

Der zweite Teil ist Fantasie

Der zweite Teil mit dem Titel „Ich hasse die Menschheit – und verdammt, wie werde ich sie los?“, der im November 2021 erschien, beruht nicht auf Erlebnissen, sondern zum größten Teil auf Johanna Mickes Fantasie. Sie beschreibt verschiedenste Arten, wie sie die Menschen, die ihr auf den Keks gehen, galant loswerden könnte. „Du kannst sie nicht alle töten, haben sie gesagt. Ich bin der Meinung, man sollte seine Träume verfolgen. Im Austausch gegen meine 500 mehr oder weniger subtilen Ideen, dies zu tun, fordere ich mein eigenes Überleben“, bemerkt die Autorin mit einem Augenzwinkern.

Bestellen können Interessierte beide Bücher für je 9,50 Euro in jeder Buchhandlung oder im Internet. Wer direkt beim Wreaders Verlag (www.wreaders.de) anfragt, bekommt sogar ein handsigniertes Exemplar.