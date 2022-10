Finanzausschuss stimmt gegen den „Anti-Wumms“

Sassenberg

Kämmerer Guido Holtkämper hatte das, was in den Augen der Verwaltung wünschenswert war, sehr gut vorbereitet. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern müssten im kommenden Jahr steigen, um die städtische Haushaltslage gesund zu halten, argumentierte er in einer besonders ausführlichen Vorlage. Für die bekam er viel Lob. Die Politik entschied jedoch anders - allerdings mit Hindernis.

-uvb-