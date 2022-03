Floristisch den Frühling begrüßen

Jetzt ist genau die richtige Zeit, um im Garten Platz für den Frühling zu schaffen. Bäume müssen beschnitten, Sträucher zurechtgestutzt und alte abgestorbene Pflanzenrückstände entfernt werden. Die Gartenfreunde Sassenberg-Füchtorf haben in den vergangenen Tagen genau dies getan. So ist jede Menge Schnittgut entstanden. Doch was kann man damit anstellen? Kreativität ist hier gefragt. Und genau die bewiesen diejenigen, die an einem Workshop des Vereins zum Thema Kränzenbinden teilnahmen. Anja Kruse und ihre Vorstandskollegen waren froh, dass damit wieder ein weiteres Stück Normalität ins Vereinsleben einkehrt. Für April ist auch eine erste Tagesfahrt geplant.

Workshop auf dem Hof von Stefanie Wöstmann

Viele floristisch talentierte Frauen sind zum Workshop auf den Hof von Stefanie Wöstmann in Füchtorf gekommen. Dort finden sie alles, was aus Aufräumaktionen im Garten übrig bleiben kann: Vor allem die attraktiven, bizarr verdrehten Zweige der Korkenzieherhasel sind in großer Anzahl vorhanden und stehen bei den Damen hoch im Kurs. Aber ebenso findet sich Grünschnitt und in einer Wanne ist Moos aus dem Garten lagenmäßig gepackt worden.

Die neunjährige Marie zeigt sich als floristisch sehr begabt. Foto: Foto: Marion Bulla

Unter den Kreativen ist auch Annette Schlingmann. Sie hat einen Hochtisch in der Garage gewählt, um zu basteln. Zunächst umwickelt die Füchtorferin einen Strohrohling mit Moos aus dem Garten, diesen gilt es dann zu dekorieren. Auf ihrem Tisch liegen dazu neben rosafarbenen Federn auch Eierschalen und Weidekätzchenzweige. Das Endergebnis sieht schon mal sehr frühlingshaft aus. „Mein Kranz kommt in den Wintergarten“, verrät die Gartenfreundin und steckt schließlich noch eine Feder ins Moos.

Die Gartenfreunde Füchtorf-Sassenberg zeigen Kreativität. Foto: Foto: Marion Bulla

Draußen auf dem Hof sind zwei Festzeltgarnituren aufgestellt, an denen ihre Mitstreiterinnen binden, wickeln und kleben, was das Zeug hält. Das Wetter ist herrlich – geradezu passend für so eine Aktion. Auch der Nachwuchs des rund 600 Mitglieder starken Vereins ist an diesem Nachmittag am Werkeln. Die neunjährige Marie etwa hat für ihren Kranz die geschwungenen Korkenzieherzweige mit bunten Bändern verziert, kleine Aststücke farbenfroh umwickelt, ein paar Eierschalen dazu drapiert und schon ist ein sehenswertes Osterarrangement entstanden. „Wir gucken mal, wo wir die Exemplare aufstellen. Es ist so schön, einen eigenen Garten zu haben“, zeigt Alexandra Kruse vom Vorstand sich glücklich über diesen Umstand. Am Ende des Kränzebindens servieren die Gastgeber selbst gebackenen Kuchen.

Annette Schlingmann stellt ihr Prachtexemplar im Wintergarten auf. Foto: Foto: Marion Bulla

Der Blumen- und Gartenverein vereint Sassenberger und Füchtorfer und dient der Öffentlichkeit. Er wendet sich an alle Naturbegeisterten, ob Kinder, Jugendliche, Menschen mit Behinderung oder Erwachsene. Er will aber auch mit seinen Projekten Gartenfreunde und Naturschützer bilden und fördern. In Zeiten von Corona haben Gärten eine wahre Renaissance erlebt. Sie gewinnen immer mehr an Bedeutung, sei es in Form von Ziergärten, Gemüsegärten, einem Kräutereckchen oder einer Balkonecke. Eine gesunde Ernährung mit Früchten aus dem Hausgarten ist heute wieder begehrt.

Einen Garten größeren Stils besuchen die Gartenfreunde am 23. April bei ihrer Fahrt zum Keukenhof,. Die beliebte südniederländische Gartenanlage, zieht die zu der Zeit vor allem wegen farbenprächtiger Tulpenfelder viele Blumenfreunde an. Wer an der Fahrt, die auch für Gäste offen ist, teilnehmen möchte, kann sich bis zum 31. März beim Reisebüro Sieckendiek in Warendorf unter

0 25 81/63 32 96 anmelden. Der Ausflug kostet 99 Euro.