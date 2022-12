Flüchtlinge ziehen in Sporthalle

Paukenschlag zur Eröffnung der Ratssitzung: Zum 4. Januar werden weitere zehn geflüchtete Menschen in Sassenberg erwartet. Da alle Kapazitäten ausgeschöpft sind, sollen sie in der Kleinen Herxfeldhalle untergebracht werden.

Vorige Woche noch sah sich die Stadt Sassenberg gut aufgestellt, was die Unterbringung von Flüchtlingen anbelangt. Denn erst vor wenigen Tagen wurden 24 Container am Bauhof installiert, in denen geflüchtete Menschen eine Unterkunft finden können. „Doch die Situation hat sich seit Donnerstag gravierend geändert“, erläuterte Sozialamtsleiter Helmut Helfers in der Ratssitzung. Durch die stark zerstörte Infrastruktur in der Ukraine sei die Zahl der Flüchtlinge stark gestiegen und damit hätte sich die Verteilquote des Landes geändert.