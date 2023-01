Franz-Josef Abeck weitere drei Jahre Brudermeister

Franz-Josef Abeck strahlte, als er am Freitagabend im Rahmen der jüngsten Generalversammlung der Schützenbruderschaft St. Hubertus Gröblingen-Velsen einstimmig im Amt des Brudermeisters bestätigt wurde. „Es ist mir eine Ehre, drei weitere Jahre euer Brudermeister sein zu dürfen.“ Ohnehin war es für Abeck eine besondere Versammlung: Als amtierender Kaiser überließ er seinem Stellvertreter Thomas Langehenke den Versammlungsvorsitz.

Brudermeister bestätigt

Neben Abeck votierte die Versammlung ebenso einstimmig für die Wiederwahl des Kassierers Alexander Reeken. Gleiches galt für die weiteren zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder Stephan Stratmann, Dennis Abeck, Jutta Westrup und Thomas Gerlich. Neu gewählt wurde Theresa Micke. Werner Fressmann kandidierte nach mehr als 20-jähriger Vorstandstätigkeit nicht erneut. Auf ihn folgte Andreas Schulze Westhoff. Langehenke dankte Fressmann für dessen kollegiale, verständnisvolle Art. „Das ist eine Leistung, die hohen Respekt verdient“, erinnerte er an Fressmanns Einsatz. Die offizielle Verabschiedung und Ehrung erfolgt traditionell im Rahmen des Schützenfests. Kassierer Alexander Reeken legte ein solides Zahlenwerk vor, erinnerte zugleich an gestiegene Kosten. Die Mitgliederzahl blieb mit 506 stabil; acht Austritten standen zehn Neuaufnahmen gegenüber. Jan Brocks (Ehrengarde), Johanna Krieft (Damengarde) und Heinz Josef Micke (Schießriege) freuten sich, nach Corona-Jahren wieder einen Tätigkeitsbericht vorlegen und über ihre Teilnahmen am Kreisehrengardentreffen berichten zu können.

Gut besucht war die Generalversammlung in der Hubertushalle Foto: Christopher Irmler

Martha Weiß sprach stellvertretend für die ehemaligen Könige. „Wir brauchen Nachwuchs“, warb sie unter den Anwesenden um Aspiranten beim Vogelschießen. Schließlich sei der aktuelle Kaiser Franz-Josef Abeck bereits nach dessen Königsschuss 2002 im Kreise der Majestäten bekannt und aktiv.

Präses Peter Lenfers blickt auf 2022

Traditionell richtete Präses Peter Lenfers einige Worte an die Versammlung. Die Welt sei aus den Fugen geraten. „Hinter das Jahr 2022 wollte ich ganz schnell einen Haken machen“, so Lenfers mit Blick auf Corona, Klimawandel, Ukrainekrieg, Inflation und Energiekrise. Auch die Reichsbürger beschäftigten ihn. „Da stellt sich schon die Frage, wie wir unsere Demokratie aktiv schützen.“ Jeder Einzelne müsse über den Tellerrand hinaus blicken und nicht nur die Geselligkeit sehen. Es gelte, für eine Willkommenskultur und die eigenen Werte einzustehen - nach klaren Regeln. Er forderte die Anwesenden auf, sich aktiv in gesellschaftlichen Diskussionen einzubringen. Dabei nahm er die „oft schwerfällige Kirche“ nicht aus.

Präses Peter Lenfers fand einmal mehr deutliche Worte. Foto: Christopher Irmler

Abgerundet wurde die Generalversammlung mit dem Film des letztjährigen Schützenfests, aufbereitet durch Stefan Abeck. Bereits am kommenden Samstag feiern die Hubertusschützen ihr Wiedersehen. Dann wird ab 19.30 Uhr das Winterfest in der heimischen Hubertushalle gefeiert, der Eintritt ist frei.