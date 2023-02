Frauen sollen in Kirche und Gesellschaft mehr mitwirken

Die Gesellschaft befindet sich im Wandel, Teilhabe wird immer wichtiger. Doch die Gleichberechtigung von Frauen ist in der Gesellschaft, vor allem im kirchlichen Leben, noch nicht wirklich angekommen.

Deshalb stellt auch die Fastenaktion der Pfarrei St. Marien & Johannes Sassenberg die Gleichberechtigung in den Mittelpunkt einiger Veranstaltungen. Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter haben ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Wir stellen Ihnen eine Auswahl vor.

Vor dem ökumenischen Friedensgebet heute um 18.30 in St. Johannes Evangelist zum Jahrestag des Angriffskrieges auf die Ukraine gibt es in St. Mariä Himmelfahrt in Füchtorf um 17 Uhr eine Betstunde für Frauen – mit Raum für ganz persönliche Anliegen vor Gott und dem sakramentalen Segen als Abschluss. Immer freitags gibt es dort um 18.30 Uhr die Kreuzweggebete, in St. Johannes immer mittwochs um 18 Uhr.

Mitmachkirche für Kinder

Die nächste Kirche für Kinder findet in St. Johannes am Sonntag (26. Februar) um 9.45 Uhr zur „Fastenzeit – Unser Herz wird leicht“ statt. Wie allmächtig Gott ist und wie er mit dem Leid im Alltag der Gläubigen umgeht referiert am Dienstag (28. Februar) Pfarrer Andreas Rösner um 19 Uhr bei seinem Vortrag im Pfarrheim St. Johannes.

Am Ende eines Tages

Der Weltgebetstag der Frauen wird am 3. März (Freitag) um 19 Uhr in der Gnadenkirche in Sassenberg gefeiert. Unter dem Leitthema „Glaube bewegt“ haben in diesem Jahr Frauen aus Taiwan die Gebete, Texte und Lieder zusammengestellt. Um einen ganz normalen Werktag in aller Ruhe nach der Arbeit und dem ganzen alltäglichen Tun beenden zu können, gibt es am 15. März (Mittwoch) um 19.30 Uhr in St. Mariä eine Spätschicht mit Impulstexten, Liedern und Stille.

Selbst zum Fotokünstler werden

Unter dem Motto „gleich+berechtigt“ findet am 24. März um 18 Uhr ein Wortgottesdienst der kfd statt - mit musikalischer Begleitung durch musica piccola und gemeinsamer Agapefeier. Am 30. März gibt es um 19 Uhr einen Fotoworkshop im Pfarrheim St. Johannes, bei dem das Hungertuch des nigerianischen Künstlers Emeka Udemba mit Smartphone oder Kamera entdeckt wird.

Weitere Veranstaltungen finden sie hier: www.st-marien-johannes.de.