Freibad-Saison gestartet

Die Freibad-Saison in Sassenberg ist eröffnet. Während das Strandbad am Feldmarksee noch nicht geöffnet hat, fand am Sonntag das traditionelle Anschwimmen im Freibad statt.

Mit einem beherzten Sprung eröffnete Bürgermeister Josef Uphoff am Sonntagmittag die Freibadsaison. „Es ist sehr angenehm“, freute sich Uphoff im Rahmen des offiziellen Anschwimmens über optimale Bedingungen im auf 23 Grad beheizten Schwimmbecken. Die Eintrittspreise bleiben im Vergleich zur Vorsaison unangetastet. Und dennoch könnte das Freibadjahr 2022 in besonderer Erinnerung bleiben. „Es ist wahrscheinlich die letzte Saison mit dem alten Gebäudeensemble.“ Noch warte man auf den Zuwendungsbescheid vom Bund, von dem sich die Stadt wesentliche finanzielle Unterstützung erhofft. Die Eröffnung des Strandbads am Feldmarksee ist noch nicht genau terminiert. Hier sei allein das Wetter ausschlaggebend. Eventuell, so Uphoff, könne hier bereits in der kommenden Woche der Startschuss fallen.