Auf die Möglichkeit hatte Bürgermeister Josef Uphoff schon im Infrastrukturausschuss vor einigen Tagen hingewiesen, jetzt besteht Gewissheit: „Die Freibadsaison 2023 muss ausfallen“, kündigte er in seinem Bericht an den Rat an. Der Umbau der Wirtschaftsgebäude am Freibad kann nicht wie ursprünglich geplant zwischen den beiden Badesaisons 2022 und 2023 ausgeführt werden. Uphoff nannte dafür zwei Gründe. Zum einen werde die derzeit laufende baufachliche Prüfung soviel Zeit in Anspruch nehmen, dass mit einem Baubeginn frühestens im November oder Dezember zu rechnen sei. Zudem müsse statt den ursprünglich acht Monaten Bauzeit wegen des inzwischen stark erweiterten Bauvorhabens mit etwa 14 bis 15 Monaten Bauzeit gerechnet werden. Besonders für die vielen Stammgäste bedauerte Uphoff die nötige Schließung.