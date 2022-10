Freizeitspaß zum Mieten

Auf dem Schulhof in Füchtorf ist wieder Spielmobil-Zeit. Wie schon in den Sommerferien, lädt der Verein Mutter-und-Kind-Hilfe Sassenberg auch in den laufenden Herbstferien donnerstags von 15 bis 17 Uhr in Zusammenarbeit mit der Füchtorfer Grundschule zum offenen Kindertreff ein. Im Mittelpunkt steht das Spielmobil, das der Verein zu Beginn des Jahres aus eigenen Mitteln als offenen Freizeitbereich nach Corona angeschafft hat und seither bei Bedarf auch zur bewegungsfreudigen Kinderbelustigung vermietet.

Marie und Frieda werfen bei diesem Holzspiel um die WeEtte. Foto: Ulrike von Brevern

Marie und Frieda sind ganz begeistert von dem Wurfspiel. Abwechselnd werfen sie die kurzen, mit Kugeln beschwerten Seile, um möglichst viele Punkte zu erzielen. Auch das knallbunte „Vier gewinnt“-Spiel ist immer sehr beliebt wissen die beiden Sekundarschülerlinnen Felicitas Lömker und Viona Bruland, die regelmäßig ehrenamtlich dabei sind, wenn das Spielmobil ausgepackt wird. An diesem Nachmittag ist auch Kristine Wöstmann aus dem Vorstand der Mutter- und Kind-Hilfe dabei. „Ohne verantwortliche Begleitperson geht es eben nicht“, sagt sie.

Finanzierung durch Kleiderkammer und Spargelfrühling

Rund 4000 Euro hat das Spielmobil den Verein inklusive Spielzeug gekostet, erläutert Claudia Niehues, Geschäftsführerin des Vereins. Sowohl Erlöse aus der Kleiderkammer als auch weitere Spenden und Mittel aus dem Erlös des Füchtorfer Spargelfrühlings seien eingeflossen. Der Anhänger sei mit Absicht klein und wendig gewählt worden, „damit ihn auch jeder, der ihn ausleiht, fahren kann.“ Mit selbst gebauten Regalen und Halterungen ist das Spielgerät übersichtlich und transportsicher darin verstaut.

Im handlichen Anhänger ist alles übersichtlich verstaut. Foto: Ulrike von Brevern

Während der Ferienspieltage in Füchtorf stand das Spielmobil zeitweise täglich auf dem Hof der Grundschule und wurde „sehr gut angenommen“, erinnert sich Claudia Niehues. Aber auch für einige Klassenfeste wurde es bereits gemietet, und es war auf einem Campingplatz im Einsatz.

Nun will der Verein das Angebot auch in Sassenberg bekannter machen, Fördervereine von Kitas ebenso ins Boot holen wie die Grundschulen. Die 25 Euro Mietpreis sind erschwinglich. Doch über eins müssen sich die Entleiher klar sein: „Wichtig ist, dass das Spielmobil immer aktiv begleitet ist“, betont Niehues. „Einfach nur hinstellen reicht nicht!“