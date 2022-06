Frieden ist nicht selbstverständlich

Im Logbuchcover – Wettbewerb der Sekundarschule Sassenberg stehen die Gewinnerinnen nun fest: „Es ist schon bemerkenswert, dass in fast allen Wettbewerbsbeiträgen für das Logbuchcover 2022/23 das Thema „Frieden“ aufgearbeitet beziehungsweise künstlerisch dargestellt wurde“, so die Schule in einer Pressenotiz. Bei den 48 eingereichten Vorschlägen stellte sich heraus, dass sich die Schülerinnen und Schüler auch über den Unterricht hinaus mit diesem Thema auseinandersetzen und sicher habe auch der Krieg in der Ukraine verdeutlicht, dass Frieden in Europa kein selbstverständliches Gut ist.

Auch Joanna Frimann (Klasse 5b) und Felizia Röttger (Klasse 8c), durch eine Jury der Schülervertretung zu den Gewinnerinnen des Wettbewerbs gekürt wurden, beschäftigten sich künstlerisch mit diesem Thema. Beide Entwürfe werden im kommenden Schuljahr auf den Titelseiten der Logbücher in der Sekundarschule veröffentlicht.

Jury der Schülervertretung kürt die Gewinnerinnen.

Nach den Sommerferien erhalten alle Schüler das neue Logbuch, welches die Kommunikation zwischen Schülern, Eltern und Lehrern unterstützt und im Schulalltag eine wichtige Strukturierungshilfe ist. Schulleiterin Elisabeth Suer gratulierte vor versammelter Schülerschaft den beiden Gewinnerinnen und überreichte einen Eisgutschein als kleines Dankeschön.