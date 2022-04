Frische Ideen fürs Dorf entwickeln

Hohe Corona-Inzidenzen, der Krieg in der Ukraine, steigende Preise – betrübliche Zeiten, findet Gregor Krützkamp. Und dennoch sei die Generalversammlung des Heimatvereins auch als Zeichen zu verstehen. „Wir möchten Mut machen, trotz allem mitzuwirken“, so der Vorsitzende am Donnerstagabend im Saal der Gaststätte Artkamp-Möllers. „Schön, dass Sie der Einladung gefolgt sind“, begrüßte er die über 40 Anwesenden.

Krützkamp erinnerte in seinem Jahresbericht an die Auszeichnung mit dem Heimatpreis durch die Stadt Sassenberg und einige Aktivitäten wie einen Frühjahrsputz am Tie, das spontane Aufstellen des Vereinsbaums am Tie oder auch die Unkemännertour. „Auch im dritten Jahr hat die Pandemie das Vereinsleben lahmgelegt. Die Freizeitgestaltung wird individuell zwangsweise neu erfunden. Umso schwerer ist es für alle Vereine, die Mitglieder mit ihren Programmen in die Gemeinschaft zurückzuholen und auch vom Ehrenamt wieder zu überzeugen.“

Zugleich appellierte der Vorsitzende an die Mitglieder, selbst im Verein aktiv zu werden und Verantwortung zu übernehmen. „Wir werden uns weiterentwickeln und mit frischen Ideen die Menschen abholen müssen, um unsere Heimat, unser Dorf Füchtorf, mit einem Programmmix von Angeboten für Jung und Alt weiter aktiv zu gestalten.“ Im Rahmen des Spargelfrühlings am 10. April wird der Heimatverein mit seiner „Puddingbar“ vertreten sein.

Viele Touren auf dem Programm

Zum Programm gehören traditionell die von Johannes Kleine Hörstkamp organisierten Touren. Für den 14. Mai ist eine Tagesradtour nach Kattenvenne geplant, vom 27. bis 29. Mai soll eine dreitägige Sternfahrt ab Mühlheim an der Ruhr stattfinden. Wenige freie Plätze seien noch für eine Busfahrt ins Elsass (30. Juni bis 3. Juli) vorhanden. Anmeldungen zu allen Touren nimmt Kleine Hörstkamp unter

0 54 26 / 23 90 entgegen.

Auch vor Ort möchte der Heimatverein liebgewonnene Traditionen mit Leben füllen und Kontakte zu befreundeten Vereinen intensivieren. So stehen unter anderem eine Sommersonnenwendfeier, Freundschaftstreffen am Dreiländereck, Ferienspieltage, das Erntedank-Familienfest, ein Westfälischer Frühschoppen und eine Schnatstein-Tour rund um Sassenberg im nun präsentierten Programm.